독립기구 형태 문일 교수 등 전문가 11명 및 노조 추천 직원 2명 등으로 구성 올해 안전환경 개선에 4524억원 집행 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 외부 전문가 11명이 포함된 독립기구 안전문화혁신위원회를 출범한다고 15일 밝혔다. 지난 1일 발생한 대전사업장 폭발 사고를 계기로 사내 안전 시스템을 재점검하기 위해 이뤄졌다.

위원회는 독립성, 전문성, 객관성을 확보하기 위해 위원장을 맡은 연세대 화공생명공학과 문일 명예특임교수 등 외부 전문가 11명과 노동조합이 추천한 직원 2명 등 총 13명으로 구성된다.

문일 위원장은 한국위험물학회 회장과 한국연구재단 국책연구본부장을 지낸 공정 안전 및 화학공학 분야 권위자다. 한화에어로스페이스는 이달 말까지 위원회 위원으로 시스템 관리, 안전문화, 산업안전, 화공안전, 군용화약류 등 각 분야별 전문가를 2명씩 위촉할 예정이다. 또 현장 근로자들의 의견이 반영될 수 있도록 노조가 추천한 대표자 2명이 위원으로 참여하게 된다.

안전문화혁신위원회는 사업장 전반의 안전관리 수준을 원점에서 재점검하고, 조직·제도·절차·현장운영 전반의 구조적 취약요인을 찾아내 안전보건관리시스템을 전면 개편할 계획이다.

위원회는 1단계로 화약 등 위험물을 취급하는 사업장들을 대상으로 위험물 현황과 공정 위험성을 평가한다. 이후 표준작업절차(SOP)와 안전관리체계 등을 정밀 점검 및 진단하고 안전관리방안을 수립할 계획이다.

2단계에서는 중대재해 대응, 안전투자 및 예산 운용, 안전 관련 조직 및 의사결정 체계 등 안전관리시스템 전반에 대한 개선 방안을 도출한다. 위원회는 각 단계별로 현장 근로자들과 적극 소통하며 안전 관련 개선사항을 협의해 나갈 방침이다. 위원회는 이를 바탕으로 필요한 개선 조치를 신속히 실행하고, 9월 중 노사 합동 ‘신(新) 안전문화혁신 선포식’을 개최할 예정이다.

한화에어로스페이스는 안전환경 개선을 위한 투자를 지속적으로 확대해 왔다. 일반 안전환경 개선 투자비는 2023년 538억원, 2024년 1114억원, 2025년 2470억원으로 매년 2배 이상 증가했다. 2024년 , 2025년 안전환경 개선 투자비는 각각 해당 연도 영업이익의 7%와 12%에 달한다. 한화에어로스페이스는 올해 안전환경 개선 투자를 위해 4524억원을 집행할 계획이다.