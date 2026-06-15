‘평화와 연대를 위한 특별 미사’…이 대통령 참석

[헤럴드경제=김현경 기자] 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경이 갈등과 대립의 시대에 평화와 연민의 중요성을 강조했다.

유흥식 추기경은 14일(현지시간) 이재명 대통령이 참석한 가운데 바티칸 성 바오로 대성전에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별 미사’ 강론에서 “한반도는 아직 분단의 상처를 끌어안고 살고 있다. 형제자매가 갈라져 있다. 이보다 더 큰 고통이 어디 있는가”라며 “우리는 어떤 이유로도 결코 평화를 포기할 수 없으며, 평화를 건설하기 위해 모두, 함께, 온 힘을 다해 노력해야 하는 현실 앞에 서 있다”고 밝혔다.

그는 “늘 마음을 열고 경청하는 자세로, 대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 간절히 희망한다”고 말했다.

이어 “참된 평화는 단지 갈등을 멈추고 싸우지 않는 상태가 아니다. 진정한 평화는 마음을 활짝연 대화, 인간의 존엄성에 대한 존중, 상대의 처지를 이해하려고 노력하는 구체적인 노력과 함께 시작된다”고 전했다.

유 추기경은 “오늘날의 세상은 연민이 그 어느 때보다도 필요한 시기”라며 “연민이 있어야 할 자리에는 무관심과 이기주의가 가득하고, 더 나아가 폭력과 무력이 그 자리를 채우려 하고 있다”고 말했다.

그러면서 프란치스코 교황이 2014년 한국을 방문해 세월호 참사 유가족을 만나 위로한 일을 회고했다.

또한 레오 14세 교황이 “평화가 여러분 모두와 함께”라는 말로 세상에 첫인사를 건넸음을 언급했다.

유 추기경은 “연민은 평화와 떼어 낼 수 없는 덕목이다. 우리 모두는 이 길로 나아가야 한다”면서 “아무리 어려운 곳에도 희망은 있다. 메마른 아스팔트 사이에서도 한 송이 꽃은 피어나기 마련”이라고 강조했다.

이어 “폭력의 자리에 연민이 들어서고, 무관심의 자리에 소통이 들어서야 한다”며 “대화가 불가능한 상대로 보일지라도 경청의 마음을 지니고 만남을 추구해야 평화의 길이 열린다. 지금 전 세계에는 혼란과 갈등이 만연하지만, 연민과 화합의 정신으로 형제들을 대하며 대화와 사랑의 길로 나아가자”고 당부했다.

이재명 대통령은 유럽 순방 일정 중 이날 특별 미사에 참석했다. 이 대통령은 기념 연설에서 “26년 전 6월 15일 남과 북은 분단 이후 처음으로 마주 앉아 6·15 남북공동선언을 발표했다. 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다”며 “정전 상태를 넘어, 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다할 계획”이라고 다짐했다.

성 바오로 대성전은 로마의 4대 대성당 중 하나로, 성 바오로 사도의 무덤이 있는 곳이다.