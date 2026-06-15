초등 저학년 어린이 대상 교통안전물품 ‘옐로카드’ 배포 민·관 협력해 서울 초등학교서 교통안전 캠페인 전개도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데리아가 서울경찰청과 안전한 어린이 교통문화 확산을 위한 업무협약을 지난 12일 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 롯데리아는 ‘멈춰주세요, 어린이 지나가요’ 슬로건을 담은 옐로카드를 제작해 초등생 저학년 3만1000명에게 배포한다. 옐로카드는 빛을 반사해 보행자의 시인성을 높여주는 안전용품이다. 가방에 부착해 운전자가 어린이를 쉽게 발견할 수 있도록 돕는다.

또 서울경찰청이 추진하는 ‘서울교통 Re-디자인’ 프로젝트와 연계해 매장 무인포스와 롯데잇츠 앱, 서울경찰청 전광판 등에서 어린이 교통안전 메시지를 홍보한다. 민·관 협력의 일환으로 서울 시내 초등학교를 직접 방문해 등하굣길 어린이를 대상으로 교통안전 캠페인을 전개하는 활동도 이어갈 예정이다.

롯데GRS 관계자는 “어린이들이 더 안전하게 등하교할 수 있는 환경이 조성되길 바란다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 안전 캠페인을 추진하겠다”고 밝혔다.