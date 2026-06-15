[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 직업이음센터는 지난 11일부터 12일까지 경남 밀양 보현연수원에서 노사발전재단 대구중장년내일센터와 공동으로 ‘중장년 직업이음 서비스 모형 개발 및 적합직무 선도모델 구축 공동 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 글로컬대학30에 선정돼 연합을 이룬 한달빛글로컬보건연합대학(대구보건대·광주보건대·대전보건대)이 유관기관과 협력해 보건·복지 분야의 우수 사례를 공유하고 청년과 중장년이 함께 성장할 수 있는 세대상생 일자리 모델을 마련하기 위해 추진됐다.

행사에는 연합대학 관계자와 노사발전재단 중장년내일센터, 대구고용복지플러스센터, 대구광역시 청년센터, 중장년 구직자 등 70여명이 참석했다.

워크숍 기간 중 경력단절여성을 대상으로 다시이음 경력개발 특강과 적성검사, 진로 상담 프로그램도 운영됐다.

권용현 학생취업처장(보건행정학과 교수)은 “앞으로도 청년과 중장년을 연결하는 직업이음 서비스를 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 세대상생 일자리 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.