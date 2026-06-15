[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 12일 확대간부회의를 열고 민선 8기 주요 시책의 안정적 마무리와 민선 9기 출범을 앞두고 시민과의 약속을 차질 없이 이행하기 위한 공약 실행계획 수립 등 구체적인 행정 절차에 본격 착수했다.

이날 회의는 시정의 연속성을 바탕으로 행정 공백 없이 민선 9기 주요 공약을 구체적인 실행계획으로 체계화하기 위해 마련됐다.

조현일 시장이 직접 8개 분야 84개 세부 사업으로 구성된 주요 공약사항의 취지와 추진 방향을 설명하고 이에 대한 실행전략과 추진계획을 간부 공무원과 공유하며 논의 했다.

민선 9기 주요 공약은 8개 분야로 혁신성장, 사통팔달, 안심 복지, 미래인재, 부자 농촌, 청년 경산, 품격 도시, 통합 케어 등이다.

주요 내용은 경산5산업단지 첨단 로봇클러스터 조성, 경산~울산 간 고속도로 개설, 아이 행복 재단 및 경산형 공공 실내 어린이 놀이터 설립, 경북교육청 경산도서관 건립 등 84개 세부 사업이다.

조현일 경산시장은 “공약은 시민과의 엄중한 약속이므로 부서에서는 공약사업을 면밀히 검토하고 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 달라”고 말했다.