[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]영천보현산별빛축제위원회(이하 위원회)는 지난 12일 부산 광안리 해변 일원에서 개최된 ‘어방축제’에 방문해 우수 운영사례를 벤치마킹했다.

이번 견학은 오는 10월 개최 예정인 제23회 영천보현산별빛축제(이하 별빛축제)의 발전 방향을 모색하기 위해 추진됐다.

어방축제는 조선시대 수군과 어민들의 공동체 문화인 ‘어방’을 주제로 한 부산의 대표 문화관광축제다.

이날 위원들은 축제장을 둘러보며 행사장 동선 구성, 주민 참여 프로그램, 먹거리 운영, 안전관리 체계, 관광객 편의시설 운영 현황 등을 살폈다.

특히 지역 주민들이 직접 참여하는 프로그램과 지역 특색을 살린 콘텐츠 운영사례에 높은 관심을 보이며 다양한 의견을 공유했다.

김선옥 위원장은 “이번 벤치마킹을 통해 지역의 특색을 살린 콘텐츠와 주민 참여의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었다”며, “다양한 의견을 수렴해 더욱 매력적이고 완성도 높은 별빛축제를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 제23회 별빛축제는 오는 10월 9일부터 11일까지 보현산권역 일원에서 개최될 예정이며 천문과 우주를 주제로 한 다양한 체험 프로그램과 공연, 전시 등을 통해 관람객들에게 다양한 콘텐츠를 선보일 계획이다.