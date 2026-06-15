대한민국-체코전 함께 응원하며 화합의 장 마련... 19일 멕시코전 단체응원전 개최, 구민 응원 열기 이어가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 12일 면목역 문화광장에서 ‘2026 북중미 월드컵 거리응원전’을 개최하고 대한민국 대표팀을 응원하는 구민 화합의 장을 마련했다.

이번 거리응원전은 중랑구체육회가 주최·주관한 행사로, 약 500명의 구민이 참여해 대한민국과 체코의 조별리그 경기를 함께 관람하며 열띤 응원을 펼쳤다.

2026 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 개최하는 역대 최대 규모의 월드컵으로, 대한민국은 조별리그 A조 첫 경기에서 체코와 맞붙었다. 구민들은 면목역 문화광장에 설치된 대형 LED 전광판을 통해 경기를 관람하며 대한민국 대표팀을 응원했다.

행사는 참가자 입장과 응원도구 선착순 배부로 시작됐으며, 경기 전 사전공연이 진행돼 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. 다양한 연령대의 주민들이 함께 모여 응원전을 즐기며 세대를 아우르는 화합의 시간을 보냈다.

구는 안전하고 쾌적한 응원 환경 조성을 위해 현장 안전관리에 힘썼다. 야외 행사 특성을 고려해 온열질환 예방 안내를 하고, 구급차와 안전요원을 배치해 응급상황에 대비했다. 또한 대중교통 이용과 쓰레기 되가져가기 실천을 독려하며 질서 있고 성숙한 응원문화 조성에도 힘썼다.

아울러 구는 오는 19일 오전 10시 중랑구청 지하 대강당에서 대한민국과 멕시코의 조별리그 경기를 함께 응원하는 단체응원전을 개최해 구민들의 응원 열기를 이어갈 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “많은 구민이 한마음으로 대한민국 대표팀을 응원하며 뜻깊은 시간을 함께했다”며 “앞으로도 구민들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 다양한 문화·체육 행사를 통해 지역 공동체의 활력을 높여 나가겠다”고 말했다.