[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 국민의힘 의원은 “오세훈 시장이 재선거를 치르면 압승을 거둘 것”이라고 주장했다.

나 의원은 14일 페이스북에 올린 글에서 “한치의 부실도 부정도 없는 공정하고 투명한 선거가 치러진다면 오 시장은 지금보다 훨씬 더 큰 지지와 압승을 통해 정당성을 재확인할 수 있을 것”이라며 이같이 말했다.

나 의원은 “일각에선 오 시장이 재선거를 선언하고 사퇴하면 3연임 제한에 걸려 다시 출마할 수 없다고 주장한다. 그러나 이는 명백한 법리 오해다”라며 “지방자치단체장 연임 제한 기준은 ‘당선 횟수’가 아니라 실제 직책을 맡아 일한 ‘재임 횟수’다. 오 시장이 7월1일 새 임기 시작 전에 사퇴하더라도 3연임 초과 제한에 해당하지 않아 얼마든지 재선거 출마가 가능하다는 해석이 타당하다”고 했다.

이어 “지난 12일 내가 서울시장 당선자였다면 재선거를 선언했을 것 같다는 기자회견을 두고 ‘나경원이 출마하고 싶어서 그렇다’는 등 말이 많다”며 “이는 대응할 가치조차 느끼지 못하는 저질공세일 뿐”이라고 선을 그었다.

그는 “진짜 중요한 건 재선거 이슈가 아니라 최악의 ‘6·3 부정선거 참사’를 어떻게 수습할 것이냐에 있다”며 투표용지 부족사태를 부정선거 참사라고 정의를 내린 나 의원은 “수습의 핵심은 철저히 진상 규명, 누구에게 제대로 책임을 물을 것인가에 있다”고 지적했다.

구체적으로 “선관위 내부 실질적 업무와 막강한 권한은 비상임인 (중앙)선관위원장이 아닌 장관급인 상임위원과 사무총장이 쥐고 있는데 현 상임위원은 이재명 대통령 사법연수원 18기 동기이자 ‘밥 친구’로 알려진 위철환”이라며 “그를 당장 출국금지 조치하고 위 위원도 자진 사퇴해야 한다”고 강조했다.