중국인 상대 3배 이상 비싼 가격에 팔아 공연장 인근에서 손목 팔찌 끊어 전달

[헤럴드경제=신소연 기자] “BTS 부산공연 티켓 68만원에 팝니다.”

방탄소년단(BTS) 월드투어 부산 공연이 지난 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 열린 가운데 현장에서 암표 거래를 하다가 10건이 적발됐다. 심지어 원래 티켓 가격보다 3배 이상 비싼 가격으로 팔려고 시도했던 사례도 있는 것으로 나타났다.

부산경찰청은 지난 12∼13일 부산 아시아드 주경기장 일대에 경찰관 70여명을 투입해 집중단속을 벌인 결과, 암표 거래 사례 10건, 11명을 적발해 각각 범칙금 16만원을 부과했다고 14일 밝혔다.

40대 김모씨는 중국 여성에게 22만원인 입장권을 3배 이상 비싼 68만원에 팔려고 하다가 적발됐다. 이어 한국인이 22만원짜리 입장권을 35만∼55만원에 외국인에게 판매하려다 적발된 사례도 4건이나 있었다.

중국인 20대 A씨는 자국민에게 암표를 팔다가 단속에 걸렸고, 30대 한국인 B씨는 중국인에게 암표를 판매하는 것을 알선하다가 112신고로 덜미를 잡혔다. 필리핀인에게 암표를 팔려던 20대 중국인도 적발됐다.

암표 거래는 자신이 받은 입장용 손목 팔찌를 끊어 상대방에게 전달하는 방식으로 이뤄졌다.

부산경찰청 관계자는 “K-팝 위상을 떨어뜨리고 건전한 공연문화 체계를 무너뜨리는 암표 매매 행위는 명백한 불법행위”라면서 “앞으로도 대형 공연과 스포츠 경기 등 다중 운집 행사에서 암표 거래를 지속해 단속하겠다”고 말했다.