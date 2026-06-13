[헤럴드경제=박혜원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 대형 범죄조직 ‘트렌 데 아라과(TdA)’를 사살했다고 공식 발표했다.

12일(현지시간) AFP 통신에 따르면 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에서 “미국 남부사령부는 신속하고 치명적인 군사 공격을 통해 지구상에서 가장 잔혹한 테러조직 중 하나인 트렌 데 아라과의 니뇨 게레로를 성공적으로 사살했다”고 밝혔다.

그는 미군의 타격을 받고 폭발하는 건물의 항공 촬영 사진도 공개했다.

트럼프 대통령은 “트렌 데 아라과 조직원들은 더 이상 베네수엘라를 포함해 어디에서도 안전한 은신처를 가질 수 없게 됐다”고 강조했다.

피트 헤그세스 미 국방장관도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 게레로가 베네수엘라 내 조직 거점에 대한 공격으로 사망했다고 확인했다.

트렌 데 아라과는 베네수엘라에서 중남미 전역으로 세력을 확장한 범죄조직으로, 인신매매와 불법 이민 네트워크를 통해 미국에도 조직원을 침투시킨 것으로 알려졌다.

지난해 트럼프 대통령은 트렌 데 아라과를 외국 테러 단체(FTO)로 제정했으며, 미국 정부는 수장인 게레로에 500만달러(약 76억원)의 현상금을 걸었다.

트럼프 대통령은 “이번 작전은 베네수엘라와의 긴밀한 협력을 통해 성공했다”고도 덧붙였다. 이를 두고 현지에선 니콜라스 마두로 정권 축출 이후 미구고가 베네수엘라 간 협력이 강화됐다는 평가가 나오고 있다.