[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 김구라의 아들 그리 가 6세 늦둥이 여동생의 사주를 공개했다.

12일 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘(충격선언) 김구라와 이별’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 그리는 운명전쟁49에 출연한 사주 전문가 파이를 찾아 본인의 사주와 함께 늦둥이 동생의 사주도 함께 확인했다.

그는 “아버지는 동생을 절대로 연예인 안 시킨다고 했다”며 “연예인이 아니더라도 나처럼 어릴 때부터 방송 활동을 시키지는 않을 거라고 하더라”라고 밝혔다.

그리는 “그런데 동생도 연예인 팔자라는 이야기를 들었다”고 말해 놀라움을 자아냈다. 그는 “내가 동생 덕을 보는 게 있냐”며 “못난 오빠라 미안하다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 “꼭 연예인이 아니더라도 자기 개성에 맞는 일을 할 수 있을 것 같다”며 “한 가지를 꾸준하게 해줄 수 있도록 도와주는 게 중요하다”고 덧붙였다.

한편, 김구라는 2020년 12세 연하의 일반인과 재혼해, 2021년 둘째 딸을 품에 안았다.