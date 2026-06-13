514조 최고점 찍은 후 470조원까지 하락 감소폭은 코스피 낙폭보다 적어 1∼11일 개인 9.1조원 순매수

[헤럴드경제=정윤희 기자] 국내 상장지수펀드(ETF) 순자산이 8일 만에 500조원 회복을 앞두고 있는 것으로 나타났다. 최근 국내 증시가 ‘롤러코스터’를 타면서 급격한 변동성을 보이자 ETF 순자산 역시 요동친 것으로 풀이된다.

다만, 순자산이 500조원 밑으로 떨어진 기간에도 개인들은 ETF 종목을 9조원 이상 사들이며 추가 감소를 방어했다.

13일 금융투자협회에 따르면 지난 12일 종가 기준 국내 1130여개 ETF 전체 종목의 시가총액 합은 499조원으로 집계됐다. 장중에는 500조원을 회복해 510조원까지 불어나기도 했다.

ETF의 실제 가치를 나타내는 순자산은 시총과 거의 유사하기 때문에 순자산 역시 500조원에 육박한 것으로 추산된다. ETF 순자산이 500조원에 바짝 다가선 것은 지난 4일(512조원) 이후 8일(6거래일) 만이다.

ETF는 지난달 27일 사상 처음 500조원을 돌파한 후 지난 1일에는 514조원(1일)까지 몸집을 불리며 종가 기준 역대 최고치를 찍었다. 코스피가 종가 기준 8788.38까지 상승한 날이었다.

그러나 지난 4일부터 중동 긴장 재고조와 유가 상승, 외국인의 지속적인 순매도 등으로 코스피가 크게 요동치면서 ETF 순자산도 줄어들었다.

코스피가 7500선 아래로 떨어졌던 지난 8일(7484.41) ETF 순자산은 470조원까지 감소했다. 이후 국내 주식시장이 서서히 회복해 8000선을 회복하면서 ETF 순자산도 다시 500조원에 다가섰다.

코스피가 하락한 기간에도 ETF 순자산의 감소폭은 코스피보다 크지 않았다.

ETF 순자산이 514조원이었던 지난 1일 대비 470조원까지 내려갔던 8일 순자산 감소폭은 8.5%였다. 같은 기간(8788.38→7484.41) 코스피는 14.8% 하락했다.

지난 1∼11일 개인은 ETF를 9조1855억원어치 순매수했다. 유가증권시장에서 연일 순매도에 나섰던 외국인도 이 기간 3791억원어치 ETF를 사들였다.

같은 기간 개인들이 가장 많이 순매수한 ETF 종목으로는 KODEX 삼성전자단일종목 레버리지로 1조4000억원에 달했다. 이 상품을 포함해 개인 순매수 상위 6위까지는 레버리지가 차지했다.

레버리지를 제외하면 KODEX 200에 가장 많은 개인 순매수 자금 5011억원이 유입됐고, KODEX 200타겟위클리커버드콜과 TIGER 미국S&P500 ETF에도 각각 4927억원과 3599억원의 개인 자금이 몰렸다.

반면, 개인들이 가장 많이 순매도한 ETF는 HANARO Fn K-반도체로 2899억원어치 팔아치웠다. KODEX 반도체레버리지와 TIGER 반도체TOP10레버리지도 각각 2740억원과 2406억원어치 순매도하는 등 반도체 관련 ETF에서 자금이 빠져나갔다.

개인이 1∼11일 ETF 시장에서 순매수한 9조1855억원은, 같은 기간 유가증권시장에서 쏟아부은 30조8248억원의 약 30%에 해당하는 규모다.

같은 기간 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 132조5992억원에서 127조3718억원으로 약 5조2000억원 줄었다.

‘빚투’ 지표인 신용융자거래 잔고도 37조6811억원에서 36조6564억원 1조원 이상 감소했다.