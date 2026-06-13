거리응원에 1만명 이상 몰리자

먹거리·음료·맥주·충전기 ‘불티’

2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 펼치고 있다. 윤창빈 기자
2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 펼치고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=강승연 기자] 2026 북중미 월드컵 첫 경기 거리응원이 열린 광화문 인근 편의점 점포 매출이 일제히 급증한 것으로 나타났다.

13일 업계에 따르면 지난 12일 오전 9시부터 오후 2시까지 광화문 인근 세븐일레븐 점포 10개점 매출이 전주 동요일 대비 318% 급증했다. 체코를 상대로 짜릿한 역전승을 거둔 이날 광화문 거리응원에 최대 1만4000명이 모이면서 응원 중 즐길 먹거리, 맥주 음료 등이 골고루 팔려나갔다.

실제로 세븐일레븐에서 가장 많이 팔린 카테고리를 보면, 맥주(180배)와 우산(24배)이 큰폭으로 뛰었다. 이어 이온음료(871%), 얼음(521%), 생수(411%), 냉장디저트(268%), 소시지 등 냉장식품(234%), 스낵(146%), 라면(114%), 간편식(89%), 빵(83%) 등이 인기를 끌었다. 휴대용 충전기 등 휴대폰 보조기기도 매출이 81% 증가했다.

같은 시간 마찬가지로 거리응원이 벌어진 여의도 인근 10개 점포에서도 매출이 2배(100%) 뛰었다. 맥주(3100%), 아이스크림(648%), 즉석치킨(560%), 우산(260%), 이온음료(204%), 생수(142%), 라면(90%) 등 카테고리가 신장률이 높았다.

CU 광화문 인근 10여개 점포 매출 역시 전주 대비 3.4배가량 점프했다. 얼음(510.3%), 아이스드링크(495.8%), 스포츠·이온음료(480.9%), 아이스크림(409.2%), 생수(394.7%), 맥주(310.1%) 매출이 증가했다.

김밥(214.3%), 삼각김밥(202.5%), 샌드위치(183.1%) 등 간편식품들의 매출도 일제히 증가했다. 스낵류(211.6%), 빵(159.9%), 디저트(126.7%), 육포 등 축산안주(113.2%) 등 간식 및 안주류를 찾는 수요도 많았다.

이 외에도 보조배터리(640.2%), 휴대폰 용품(525.5%), 돗자리(410.1%), 물티슈(396.4%), 선크림(160.3%) 매출이 증가했다.

CU는 “평소 판매 비중이 높지 않은 돗자리, 보조배터리, 휴대폰 케이블 등 관람 준비용 상품 판매가 크게 늘었다”며 “경기 전후로는 먹거리 수요가, 한국팀 승리 이후에는 맥주와 하이볼, 안주류, 아이스크림 등 매출이 크게 증가하며 응원 특수를 누렸다”고 설명했다.

이날 이마트24 광화문 인근 점포 매출도 전주 동요일(5일) 대비 최대 59% 신장했다.

먹거리 상품 중에서는 샌드위치 매출이 142% 늘며 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 햄버거(128%), 빵(96%), 삼각김밥(60%) 순이었다. 음료류도 파우치음료(104%), 탄산·스포츠음료(77%), 생수(40%) 등이 높은 증가세를 보였다. 컵얼음은 무려 233%의 신장률을 기록했다.

주류와 안주류 매출도 크게 늘었다. 맥주 매출은 전주 대비 3.1배(218%) 뛰었고, 맥주와 함께 즐기기 좋은 안주류와 과자 매출도 각각 63%, 65% 증가했다. 휴대용 충전기와 충전 케이블 매출도 전주 대비 275% 증가하며 높은 신장세를 보였다.

이마트24는 “오전 11시에 경기가 열린 만큼, 경기 전후 또는 응원 중 간편하게 즐길 수 있는 먹거리와 음료를 찾는 고객이 많았다”고 설명했다.

체코전이 펼쳐진 지난 12일 광화문 광장 거리응원 인근 한 세븐일레븐 점포 [세븐일레븐 제공]
체코전이 펼쳐진 지난 12일 광화문 광장 거리응원 인근 한 세븐일레븐 점포 [세븐일레븐 제공]

spa@heraldcorp.com