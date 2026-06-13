[헤럴드경제=박혜원 기자] 스페이스X가 증시 입성과 동시에 공모가 대비 19.34% 상승 마감하면서, 창업자 일론 머스크가 세계 최초 ‘조만장자’로 등극했다.

블룸버그 통신은 12일(현지시간) 스페이스X가 나스닥에서 주당 150달러에 거래되면서 일론 머스크의 총자산 규모가 1조500억 달러, 한화로 1594조원에 달하게 됐다고 보도했다.

조만 단위는 대만 국내총생산(GDP·9767억 달러), 아일랜드(7790억달러), 스웨덴(7600억 달러), 싱가포르(6600억 달러)를 훌쩍 뛰어넘는 수치다.

또 세계 부호 순위 2위인 래리 페이지 구글 공동창업자와 비교해도 머스크의 자산 규모가 대비 3배 이상 많다. 억만장자 순위 2∼4위에 있는 페이지, 세르게이 브린, 제프 베저스 아마존 창업자의 자산을 모두 합친 것보다도 많은 규모이기도 하다. 워런 버핏과 비교하면 7배 많은 자산을 갖고 있다.

머스크는 2002년 스페이스X 창업자이자 최대 주주, 최고경영자(CEO)로 현재 스페이스X의 지분이 머스크 순자산의 약 70%를 차지하고 있다. 12일(현지시간) 미국 증시에 상장한 스페이스X는 시초가 150달러에서 장중 176달러까지 올랐다가 161달러로 마감하면서 시가총액 6위에 자리했다.