한·이탈리아 비지니스 라운드 테이블 韓·伊 기업인들 로마 총집결

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 12일(현지시간) ‘한·이탈리아 비지니스 라운드 테이블’에 참석해 AI 혁명과 공급망 재편의 시대를 맞아 양국이 협력해 새로운 차원의 도약이 필요하다는 점을 강조했다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 저녁 로마에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 “특히 항공 우주, AI, 반도체 등 첨단 산업, 친환경 연료 등 미래 유망 소비재 분야에서 새로운 협력 가능성을 모색했다”면서 이같이 말했다.

이 자리에 참석한 기업 관계자들도 향후 이탈리아와 협력해 해낼 수 있는 기업 비전들을 소개했다.

이재용 삼성전자 회장은 “과학 강국인 이탈리아와 기술 혁신의 한국이 힘을 합치면 다양한 첨단 산업 분야에서 협력 확대가 가능할 것”이라면서 “이탈리아는 삼성에게 특별한 국가다. 밀라노 가구쇼 등은 놀라운 영감의 원천이 됐다”고 설명했다. 그러면서 삼성의 디자인 총괄 책임자도 이탈리아 출신이라는 사실도 소개했다.

이어 조현준 효성 회장은 “이탈리아는 한국과 여러 공통점을 가진다”면서 패션, 금융업 등 다양한 이탈리아 기업과의 협력 사례를 소개하기도 했다. 이어 “향후에도 친환경 소재, 에너지 인프라 등 분야에서 협력을 확대해 양국 경제 발전에 기여하겠다”는 포부를 밝혔다.

또 성김 현대차 사장은 “현대자동차는 최초의 독자 모델인 포니의 디자인 협력에서 시작된 양국 간 협력이 미래 모빌리티와 전동화 분야의 전략적 협력으로 발전하고 있다”고 소개했다.

아울러 최수연 네이버 사장은 “이탈리아가 독자적 AI 생태계 구축을 추진하는 것에 공감하며 AI와 디지털 플랫폼을 기반으로 이탈리아 디지털 생태계 발전에 기여하겠다”는 계획을 밝혔다.

류진 한국경제인 협회 회장은 “한국과 이탈리아는 이제 AI, 재생에너지, 항공우주, 로보틱스 등 첨단 산업으로 확장해나갈 차례”라며 “모든 길이 로마로 통했듯, 양국 경제계가 함께 개척하는 이 길이 미래와 세계 시장으로 힘차게 뻗어가기를 희망한다”고 말했다.

이 자리에 참석한 이 회장은 이탈리아, 특히 페라리와도 인연이 깊은 재계 인사로 알려져 있다.

이 회장은 지난 2012년, 이탈리아 억만장자 아그넬리 가문의 지주회사 ‘엑소르’의 이사회 명단에 이름을 올려 2017년까지 약 5년간 사외이사직을 맡았다. 엑소르는 피아트크라이슬러(FCA)와 프조시트로엥(PSA)가 합병해 탄생한 스텔란티스의 최대주주이기도 하다. 또 1976년생인 엘칸 회장은 아그넬리 가문의 외손자로 현재 엑소르의 CEO(최고경영자)를 맡고 있다.

이탈리아에선 조르조마르시아이경제인연합회 부회장(항공우주기업 사벨트 회장)을 비롯해, 이탈리아 최대 조선 기업 핀칸티에리의 비아죠마조타 회장, 방산·항공우주 기업 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아의 잠피에로 디 파올로 최고경영자(CEO), 탈탄소 전환 에너지기업 에니라이브의 마르코 페트라키니 회장, 세계적인 자동차 기업 페라리의 베네데토 비냐 CEO 등이 참석했다.