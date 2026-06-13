엘우니베르살·레포르마 등 黃 격찬 19일 A조 2차전 맞대결 긴장 고조

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 한국의 체코전 승리와 황인범(페예노르트)의 슛을 지켜본 같은 조 멕시코 언론이 한국의 활약과 황인범(페예노르트)의 슛에 극찬하며 경계심을 내비쳤다.

현지 유력 일간지 엘우니베르살은 12일(한국시간) 펼쳐진 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 집중 조명하며 “이날 경기의 주인공은 단연 황인범이었다”고 평가했다. 특히 그가 넣은 첫 골이자 만회골에 대해선 “진정으로 환상적인 골”, “명품(Magistral)이었다”며 찬사를 아끼지 않았다.

신문은 황인범이 “페널티 박스 안에서 수비수를 제쳐낸 뒤 골키퍼를 넘기는 감각적인 칩슛으로 골망을 흔들었다”고 상세히 묘사했다. 또한 오현규의 역전골을 어시스트한 패스에 대해선 “자로 잰 듯한 정확한 크로스”라고 격찬했다. 이 신문은 후반전 한국이 보여준 저력에 대해 “멕시코에 경고장을 날렸다”고 진단했다.

1승을 챙긴 한국은 오는 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 개최국이자 A조 선두 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.

보수지 레포르마도 ‘아시아의 호랑이들’(Los Tigres de Asia)인 한국이 후반전에는 높은 수준의 경기력을 선보였다고 평가했다. 특히 황인범에 대해선 페널티킥 박스 안에서 “클래스가 돋보이는 마무리”를 선보였다고 찬탄했다.

종합 경제지 엘피난시에로도 경기 승부처를 분석하며 “황인범이 페널티 박스 안에서 완벽한 원맨쇼를 보이며 동점골을 뽑아냈다”고 전했다. 이 매체는 ‘아시아의 대역전극 한국, 체코 격파… 멕시코와 조 1위 단판 승부’라는 헤드라인으로 다가올 맞대결에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

다른 언론들도 한국-멕시코전이 조1위를 가를 분수령이 될 것으로 내다봤다. 레포르마는 “이번 월드컵의 분위기를 최고조로 달굴 단판 승부가 예고된 셈”이라고 보도했고, 최대 스포츠지 메디오티엠포는 “시선은 이미 멕시코로…한국, 체코 꺾고 첫승 신고‘라는 제목으로 다가올 2차전에 대한 긴장감을 고조시켰다.