개발협력·사회연대경제 MOU 등 체결 2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획에도 합의

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이재명 대통령은 12일(현지시간) 이탈리아 국빈방문을 통해 첨단산업 협력 강화 등을 포함한 양국 교류 확대를 위해 정부 간 양해각서(MOU) 4건을 체결했다.

그간 축적된 신뢰와 양국이 공유하는 가치를 바탕으로 해당 MOU들을 통해 새로운 협력의 장을 열겠다는 포부다.

첫번째로 한국의 과학기술정보통신부와 이탈리아 대학연구부 양측이 맺은 ‘첨단 과학기술·ICT 협력 MOU’가 눈에 띈다.

이를 통해 양국은 인공지능(AI) 및 양자기술, 바이오·생명과학, 우주기술 등 미래 전략기술 분야에 협력을 추진한다는 계획이다.

또 한국과 이탈리아 과학기술공동위원회를 통한 협력사업 이행을 점검하기로 하는 등 과학기술 분야를 양국의 특별 전략적 동반자 관계’의 새로운 협력 축으로 발전시키기 위한 제도적 기반 마련했다는 평가다.

이어 한국의 외교부와 이탈리아 외교·국제협력부는 ‘개발협력 MOU’를 체결하기도 했다.

이를 통해 개발협력 정책협의회를 정례화하고 아프리카에서 양국 시너지 창출이 가능한 개발협력 사업을 추진하기로 했다.

커피 등 농업 분야 사업 발굴, 디지털 교육 사업 등이 구체적인 사업으로 거론되고 있으며, 우간다, 에티오피아, 이집트, 코트디부아르가 대상국으로 꼽힌다.

아울러 한국 행정안전부와 이탈리아 노동사회정책부는 ‘사회연대경제 MOU’를 맺고 사회연대 경제 분야 정책 전반에 대한 공동연구, 관련 법령 및 제도 개선, 사회연대 금융 활성화 지원 등에 나서기로 했다.

마지막으로 중소기업 및 ‘소상공인 분야 협력 MOU’도 체결했다.

이탈리아의 전통 제조 역량과 장인정신, 한국의 기술 혁신 역량을 연계해 양국 중소기업과 소상공인의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 마련하겠다는 취지다.

한편 이 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 양국 관계가 특별 전략적 동반자 수준으로 격상되는 만큼 구체적인 협력 진전 상황을 점검하기 위한 ‘2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획’에 합의했다.

여기에는 양측이 정례적 고위급 방문 등을 통해 소통을 강화하는 방안, 핵심 원자재 및 자동차 제조 분야에서 공동조정위원회 설치 등을 통해 첨단기술 산업 협력을 증진하는 방안, 양측 방위산업 간 파트너십 촉진을 위한 공동 이니셔티브를 추진하는 방안, 초국가 범죄 퇴치를 위한 공동노력 증진, 언어·문화유산과 연계된 문화 이니셔티브 지원 등의 내용이 담겼다.