[헤럴드경제=최원혁 기자] 작가 김은희가 남편인 감독 장항준이 “아직도 내 돈을 쓴다”고 폭로했다.

11일 유튜브 채널 ‘VIVO TV-비보티비’에는 ‘김은희의 소원 “이제는 장항준 돈 좀 쓰자!” 송쎄오의 우당탕탕 광고 촬영 습격기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 송은이는 소속 아티스트인 장항준·김은희 부부의 동반 광고 촬영 현장을 찾아 응원에 나섰다.

송은이가 “너무 오랜만이다”라고 하자 김은희는 “너무 장항준만 찾고 저를 버려놓으시는 거 아니냐”고 말했다.

이어 송은이는 “어떻게 지냈냐”고 묻자 김은희는 “그냥 뭐 다음 작품 쓰고 있다. 장항준이 요즘 너무 거들먹거려서 재수 없어 죽겠다”고 농담을 던졌다.

이에 송은이가 “(장항준) 돈도 쓰냐”고 묻자 김은희는 “얼굴도 못 본다. 그래서 돈 좀 쓰고 싶은데 카드도 안 줬다”고 말해 폭소를 유발했다. 그러면서 “더 황당한 건 장항준 신용카드가 아직 제 계좌에서 나간다는 것”이라고 깜짝 폭로했다.

이어 김은희는 “아낀다고 아껴도 계속 돈이 나가더라”며 “알고 보니까 내가 쓴 게 아닌데 장항준 카드값이 몇 년 동안 계속 내 계좌에서 빠져나가고 있었다”고 털어놨다.

그러자 송은이는 “장항준이 그랬다 ‘은희는 돈에 관해 관심도 없고 아무것도 모른다’고 했다”고 거들었다.

김은희는 “원래는 관심도 없고 잘 몰랐는데, 알고 나니까 갑자기 열 받기 시작했다”고 너스레를 떨면서 “이제는 내 카드도 그쪽 계좌에서 나가게 해야겠다”고 선언했다.