블룸버그 “이란, 합의 가능성 크다 시사” “협상단 동의했지만 최고지도자 승인여부 불확실”

[헤럴드경제=손인규 기자] 미국과 이란이 이르면 오는 14일(현지시간) 스위스 제네바에서 종전 로드맵을 담은 합의에 서명할 수 있다는 보도가 나왔다.

12일 연합뉴스 보도에 따르면 11일 블룸버그 보도를 인용해 익명을 요구한 한 주요 7개국(G7) 관계자는 “이란 고위관계자가 합의가 성사될 가능성이 높다”고 했다.

복수의 소식통에 따르면 미국과 이란 간 합의 서명식 장소로는 스위스 제네바가 유력하게 거론되고 있다.

G7 정상회의가 오는 15일부터 17일까지 프랑스 휴양지 에비앙레뱅에서 열리는데 미국과 이란 간 합의 일정이 G7 회의 일정과 맞물릴 가능성도 제기된다. 이번 G7 정상회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석할 예정이며 제네바는 에비앙레뱅과도 멀지 않다.

앞서 미국 악시오스는 제네바에서 미국이 이란과의 합의를 위해 제네바에서 행사를 준비하는 정황이 포착됐다고 보도했다.

악시오스는 “미국 공군 C-17 수송기 4대가 미국과 이란 간 서명식에 대비한 관련 장비 수송을 위해 유럽으로 떠났다”며 “장소로 제네바가 유력하다”고 전했다.

다만 양국이 협상장에서 마주 앉을지 최종 결론은 아직 내려지지 않은 상황이다. 한 외교 소식통은 이란 협상단이 합의안에 동의했다고 전했지만 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 이를 승인했는지는 불분명하다.

이란이 합의안에 서명할 준비가 됐다는 신호도 아직 나오지 않고 있다. 한 G7 관계자는 블룸버그 통신에 “미국과 이란이 조만간 합의할 조짐이 보인다”고 했다. 다만 이 관계자는 “과거에도 합의가 진전을 보이는 듯했지만 구체적 성과로 이어지지 않았다”며 “마지막까지 경계를 늦출 수 없다”고 밝혔다.

또 다른 G7 관계자는 “이번 합의가 최종합의보다는 양해각서(MOU) 형태로 체결될 가능성이 높다”고 밝혔다.

미국과 이란의 언론 매체들은 양국이 MOU 서명을 통해 먼저 휴전 연장, 이란의 호르무즈 해협 개방, 미국의 대이란 해상봉쇄 중단을 단행하고 이란의 핵 프로그램 등 복잡한 문제를 나중에 계속 협상해 가는 다단계 합의를 추진하고 있다고 보도했다.