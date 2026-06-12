기업공개 준비 진행형 CI 및 홈페이지 재구축 등 내부 정비 속도 “글로벌 디지털 미디어 콘텐츠 기업으로 도약”

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 디지털 미디어, 공간 종합 설루션 기업 키노톤이 창립 20주년을 맞아 미래 비전을 발표했다고 12일 밝혔다.

키노톤은 지난 2006년 시네마 영상, 음향 시스템 구축사업을 시작해 LED 기반의 전광판, 몰입형 디스플레이, 도심 대형 옥외 광고 미디어, 미디어 아트 등 디지털로 구현되는 미디어와 공간 설루션 분야로 영역을 넓혀 왔다.

키노톤은 먼저 지난 20년의 성과를 바탕으로 ‘글로벌 디지털 미디어, 공간 설루션, 콘텐츠 기업’으로 도약한다는 미래 비전을 수립했다.

현재의 사업부문 경쟁력을 강화하는 한편, 콘텐츠 지적재산권(IP)을 발굴·개발·보유하고, 이를 기반으로 다양한 콘텐츠 제작과 유통까지 전 과정을 일원화하는 ‘IP홀더’로 자리매김하겠다는 구상이다.

이를 위한 실행과제로 국내 최고 수준의 디지털 미디어, 공간 창출 기획력과 설계, 제작 역량을 바탕으로 IP를 콘텐츠로 구현해 공급하는 사업을 더욱 강화할 계획이다. 키노톤은 그동안 서울의 ‘라이트룸 서울’과 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 내 ‘르 스페이스’, 경주 ‘플래시백 계림’, 태국 파타야 ‘파도’ 미디어 아트 등 국내외에서 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행했다.

아울러 수주한 프로젝트에 적용할 최적의 콘텐츠 조달부터 설계 및 구축, 마케팅·판매 등 전 과정을 총괄해 진행하는 IP퍼블리셔 단계로 진입하겠다는 목표다. IP퍼블리셔 프로젝트로는 청주 엔포드호텔 전체 미디어 구축 및 콘텐츠를 수주해 진행 중이며, 부산 해운대, 서울 주요 도심까지 미디어아트 사업을 확장해 나갈 예정이다.

다음으로 직접 IP를 개발하고 소유하는 IP홀더로 진화하겠다는 전략이다. IP퍼블리셔 사업에 더해 자체적으로 아티스트를 발굴하고 관리하며 독점적인 IP를 개발할 계획이다.

키노톤은 이 같은 단계적인 성장전략과 더불어 그간 영국과 일본, 인도, 아랍에미리트(UAE), 몽골, 러시아, 중국, 태국, 대만 등에 디지털 디스플레이나 극장 시스템을 구축한 경험을 바탕으로 K-콘텐츠를 활용한 해외시장 진출에 적극 나설 방침이다.

배윤성 키노톤 대표는 “2006년 멀티플렉스 영화관 시장에 첫발을 내딛는 것을 시작으로 20년만에 디지털로 구현하는 국내 최대의 미디어 및 공간 창출 종합 설루션 기업으로 성장한 것에 자부심을 느낀다”며 “향후 IP홀더 위치에서 콘텐츠 제작과 유통까지 기술력과 소프트 파워를 겸비한 ‘공간 경제’를 추구하는 ‘글로벌 콘텐츠 기업’으로 도약해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 키노톤은 올해 안에 코스닥 상장을 목표로 기업공개 절차를 진행 중이다. 내부 시스템 정비에도 박차를 가해 CI 작업, 홈페이지 재구축, 디지털 마케팅 부서 신설 등을 완료하고 대내외 홍보, 마케팅 체제를 구축했다.