NOL 인터파크투어·티켓 9월 통합

글로벌 ‘AI 트래블 에이전시’ 도약

[놀유니버스 제공]
[놀유니버스 제공]

놀유니버스(대표 이철웅·사진)가 흩어져 있던 여행·여가·문화 서비스를 NOL로 모은다. 숙박, 항공, 투어, 레저, 공연·전시 티켓까지 하나의 플랫폼에서 연결해 AI 기반 여행 서비스로 확장하기 위한 포석이다.

놀유니버스는 플랫폼별로 운영해 온 주요 서비스를 NOL 중심으로 통합하고, 고객에게 여행 탐색부터 예약, 현지 활동, 문화생활까지 이어지는 연결형 경험을 제공한다고 12일 밝혔다.

이번 개편은 NOL 인터파크투어, NOL 티켓, 트리플 등 각 서비스에 분산돼 있던 여행·여가 카테고리를 하나의 생태계로 묶는 작업이다.

이용자는 여행 준비와 실행 과정에서 여러 플랫폼을 오가지 않고 NOL 안에서 필요한 서비스를 확인할 수 있게 된다. 놀유니버스는 서비스 통합을 통해 카테고리 간 결합 상품과 가격 경쟁력도 강화한다는 계획이다.

통합은 단계적으로 진행된다. 오는 9월 NOL 인터파크투어와 NOL 티켓이 먼저 NOL에 합류하고, 트리플도 이후 순차적으로 결합한다.

통합 전까지 각 서비스는 기존 방식대로 이용할 수 있다. 통합 이후에도 기존 예약 내역은 NOL에서 확인할 수 있도록 지원한다.

NOL 티켓의 유료 멤버십인 ‘토핑’도 NOL로 이전된다. 공연 마니아층을 중심으로 이용돼 온 멤버십 혜택은 통합 뒤에도 유지된다. 놀유니버스는 이번 통합을 계기로 NOL을 ‘AI 트래블 에이전시’(AI Travel Agency·ATA)로 고도화한다는 방침이다. . 박혜림 기자


rim@heraldcorp.com