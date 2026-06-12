NOL 인터파크투어·티켓 9월 통합 글로벌 ‘AI 트래블 에이전시’ 도약

놀유니버스(대표 이철웅·사진)가 흩어져 있던 여행·여가·문화 서비스를 NOL로 모은다. 숙박, 항공, 투어, 레저, 공연·전시 티켓까지 하나의 플랫폼에서 연결해 AI 기반 여행 서비스로 확장하기 위한 포석이다.

놀유니버스는 플랫폼별로 운영해 온 주요 서비스를 NOL 중심으로 통합하고, 고객에게 여행 탐색부터 예약, 현지 활동, 문화생활까지 이어지는 연결형 경험을 제공한다고 12일 밝혔다.

이번 개편은 NOL 인터파크투어, NOL 티켓, 트리플 등 각 서비스에 분산돼 있던 여행·여가 카테고리를 하나의 생태계로 묶는 작업이다.

이용자는 여행 준비와 실행 과정에서 여러 플랫폼을 오가지 않고 NOL 안에서 필요한 서비스를 확인할 수 있게 된다. 놀유니버스는 서비스 통합을 통해 카테고리 간 결합 상품과 가격 경쟁력도 강화한다는 계획이다.

통합은 단계적으로 진행된다. 오는 9월 NOL 인터파크투어와 NOL 티켓이 먼저 NOL에 합류하고, 트리플도 이후 순차적으로 결합한다.

통합 전까지 각 서비스는 기존 방식대로 이용할 수 있다. 통합 이후에도 기존 예약 내역은 NOL에서 확인할 수 있도록 지원한다.

NOL 티켓의 유료 멤버십인 ‘토핑’도 NOL로 이전된다. 공연 마니아층을 중심으로 이용돼 온 멤버십 혜택은 통합 뒤에도 유지된다. 놀유니버스는 이번 통합을 계기로 NOL을 ‘AI 트래블 에이전시’(AI Travel Agency·ATA)로 고도화한다는 방침이다. . 박혜림 기자