“국힘, 부정선거 음모론·사전투표 폐지 주장 당장 중단하라”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 12일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “당장 다음 주에라도 국정조사 계획서를 채택해 국회에서 조사특위를 즉시 가동시켜야 한다”고 했다.

정 대표는 이날 오전 광주 김대중컨벤션센터에서 연 전남·광주 현장 최고위원회의에서 이같이 말한 뒤 “빠른 시일 안에 진상 규명을 위한 특검도 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

정 대표는 “민주당은 국민이 원하는 대로, 국민이 이해하실 때까지 국회가 취할 수 있는 모든 조치를 다하겠다”며 “책임질 사람에게 반드시 책임을 묻고 이런 일이 일어나지 않도록 만반의 재발 방지책을 마련하겠다”고 말했다.

국민의힘을 향해서는 “부정선거 음모론으로 국민 분열을 부추기고 사전투표 폐지를 주장하는 민주주의를 거스르는 퇴행적 주장은 당장 중단해야 한다”며 “민주당은 사안의 본질을 흐리려는 어떠한 시도에도 결코 흔들리지 않겠다”고 강조했다.

그러면서 “오직 민주주의 근간을 바로 세우고 국민의 참정권을 수호하는 일에만 집중해 나갈 것”이라고 덧붙였다.