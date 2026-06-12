이케아 기흥점 시작으로 3주간 순회 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 푸조가 3주간 글로벌 홈퍼니싱 브랜드 이케아(IKEA) 주요 매장을 순회하며 대표 스포츠유틸리티차량(SUV) 라인업을 선보이는 팝업 전시를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 팝업 전시는 고객들이 전시장을 방문하지 않고도 일상 속 라이프스타일 공간에서 푸조 브랜드를 경험할 수 있도록 기획됐다. 푸조는 가족 단위 방문객이 많은 이케아 매장에서 대표 스마트 하이브리드 SUV를 전시하고 다양한 현장 프로그램을 운영해 고객 접점을 확대할 계획이다.

전시는 오는 14일까지 이케아 기흥점을 시작으로 19~21일 고양점, 26~28일 동부산점에서 순차적으로 열린다. 행사 기간 각 매장에는 ‘올 뉴 3008 스마트 하이브리드’와 ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’가 각각 1대씩 전시되며 전문 세일즈 컨설턴트가 차량 상담과 제품 설명을 제공한다.

올 뉴 3008 스마트 하이브리드는 국내 양대 자동차 기자협회가 주관한 ‘2026 올해의 차’ 심사에서 모두 ‘올해의 디자인’ 부문을 수상한 모델이다. 프렌치 감성이 반영된 디자인과 스마트 하이브리드 기술을 강점으로 내세운다.

올 뉴 5008 스마트 하이브리드는 7인승 공간 구성과 높은 공간 활용성을 바탕으로 다자녀 가구와 캠핑 수요 등을 겨냥한 패밀리 SUV 모델이다.

푸조는 현장 방문객을 위한 참여형 이벤트도 마련했다. 당일 이케아 영수증에 푸조 SUV를 상징하는 숫자 ‘3·5·0·8’이 포함된 고객은 캡슐 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 참가자에게는 지비츠, 말랑이 스퀴시, 이케아 소품 등 라이프스타일 아이템을 제공한다. 또한, 차량 상담 고객에게는 여름 휴가철에 활용할 수 있는 푸조 비치타월을 증정한다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “가족 단위 고객들이 일상적으로 찾는 라이프스타일 공간에서 푸조 브랜드를 보다 가까이 경험할 수 있도록 이번 전시를 마련했다”며 “앞으로도 전시장 밖 다양한 접점에서 고객과의 만남을 확대하고 브랜드의 디자인과 실용성 가치를 친근하게 전달해 나가겠다”고 말했다.