프랑스대사관 주관 전시에 공식 스폰서 참여

[헤럴드경제=정찬수 기자] 형지글로벌 까스텔바작이 한불 수교 140주년 기념 전시회 ‘프렌치 아트 오브 리빙 2026(French Art de Vivre Exhibition)’의 공식 후원사로 참여했다고 12일 밝혔다.

지난 10~11일 주한프랑스대사관 주관으로 서울 프랑스 대사관저에서 열린 행사에는 권윤태 까스텔바작 총괄본부장이 참석해 축사를 전했다. 세계적인 크리스털 명품 ‘바카라(Baccarat)’, 160년 역사의 도자기 브랜드 ‘베르나르도(Bernardaud)’ 등 프랑스 헤리티지 브랜드들이 동참했다.

까스텔바작은 형지가 인수해 전개하는 프랑스 오리진 아티스트 브랜드다. 올해 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 방한을 기념해 까스텔바작 아카이브를 공개했으며, 5월에는 섬유센터에서 아카이브 무료 전시를 열었다.

형지글로벌 관계자는 “까스텔바작은 프랑스의 대표적 디자이너가 탄생시킨 오리진 브랜드로, 프랑스 문화 예술의 가치를 전달해 왔다”며 “앞으로도 양국의 문화 교류 확대를 위해 노력하겠다”고 전했다.