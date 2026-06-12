GE 아비오와 MOU 체결 진행 EU 연구 펀딩 공동 참여도 검토 김종출 사장 “기술 경쟁력 강화 계기”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 이탈리아 항공기 제조기업 GE 아비오와 동력전달시스템 국산화를 위한 공동연구에 나선다고 12일 밝혔다.

양사는 지난 11일(현지시간) 이탈리아 토리노 GE 아비오 본사에서 김종출 KAI 사장 및 비토 알파라노 GE 아비오 운영 총괄관리자 등 주요 경영진이 참석한 가운데 이런 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다.

GE 아비오는 회전익 동력전달시스템 분야의 세계적인 기술력을 보유하고 있는 기업이다. 기존에도 수리온 동력전달장치(MGB) 국산화에 참여하는 등 KAI와 협력해왔다.

양사는 이번 협약에 따라 글로벌 항공부품시장 진출을 위한 공동 연구와 마케팅을 추진한다. 미래 무인기 시장에 대비해 최신 중소형 항공엔진 기술 및 하이브리드 추진 체계에 대한 협력도 나서며, 실질적 이행을 위한 조인트 워킹 그룹도 꾸린다.

아울러 미래 항공기에 적용할 수 있는 동력전달 시스템 기술을 연구하는 등 신규 사업 기회를 모색할 예정이다. 유럽연합(EU)의 연구개발 펀딩 프로그램 공동 참여도 검토한다.

김종출 KAI 사장은 “이번 협약은 대한민국 회전익 분야의 핵심기술 경쟁력을 강화하고, 글로벌 협력 네트워크를 확대하는 계기가 될 것”이라며 “축적된 기술을 바탕으로 국내 항공산업의 성장과 세계 항공부품 시장 진출 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

비토 알파라노 GE 아비오 총괄 관리자는“KAI와의 협력을 통해 양사가 보유한 전문성과 경험을 바탕으로 새로운 기술적·사업적 성과를 만들어 나가길 기대한다”고 전했다.