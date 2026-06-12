뚝섬한강공원서 체험형 축구 이벤트 손흥민·아틀라스 포토존 마련

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 FIFA 월드컵 2026 시즌을 맞아 서울시 미래한강본부와 함께 고객 체험 이벤트 ‘르르르의 시티뚜어 X 한강플플’을 진행한다고 12일 밝혔다.

행사는 12~14일과 26~28일 총 6일간 서울 뚝섬한강공원 내 복합문화공간 ‘한강플플’에서 열린다.

‘르르르’는 현대차가 젊은 세대들과 진정성 있는 소통을 위해 2019년 론칭한 SNS(소셜네트워크서비스) 기반의 마케팅 채널이다. 2024년 리뉴얼 이후 ‘차 회사는 다니지만 차가 없는 뚜벅이’라는 콘셉트로 리뉴얼하고 Z세대의 공감을 얻어왔다.

현대차는 FIFA 월드컵 2026과 르르르 캐릭터를 활용해 시민 누구나 즐길 수 있는 실내·외 체험 공간을 마련했다.

야외에는 축구장을 형상화한 공간에 높이 6ｍ 규모의 대형 르르르 조형물을 설치한 포토존을 운영한다. 실내에는 대한민국 축구대표팀 주장 손흥민 선수와 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’, 르르르가 번갈아 등장하는 ‘트라이비전’ 포토존을 조성했다. 트라이비전 포토존은 12일부터 28일까지 상시 운영된다.

방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련했다. FIFA 월드컵 2026™ 공인구를 활용한 리프팅 챌린지와 앉아서 즐기는 이색 축구 게임 등을 통해 축구 팬들에게 색다른 경험을 제공한다.

현장에는 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’도 전시된다. 현대차는 넥쏘의 V2L(Vehicle to Load) 기능을 시연하고, 넓은 적재 공간을 활용해 다양한 르르르 굿즈를 판매할 예정이다.

현대차 관계자는 “젊은 세대와 진정성 있게 소통하기 위해 르르르 프로젝트를 지속해 오고 있다”며 “FIFA 월드컵 2026을 계기로 오프라인 고객 접점을 확대해 브랜드 경험과 팬덤을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차는 서울시와 협력해 한강공원에서 ‘르르르의 시티뚜어’ 시리즈를 운영하고 있다. 지난 5월에는 여의도 한강공원에서 열린 ‘책읽는 한강공원’ 행사에도 참여했다.