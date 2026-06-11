토지보상 난항에 LH 주택 공급 차질 고양창릉 등 3기 신도시도 잇단 유찰 참여 저조…LH주도 공급 확대 시험대

올해 유일하게 서울에서 착공예정이었던 한국토지주택공사(LH)의 민간참여 공공주택 건설사업이 내년으로 연기된 것으로 확인됐다. 상반기 민간 참여 사업자를 공모한 고양 창릉 등 3기 신도시 내 지구들도 재공고에 나서면서 공공주도 주택 공급이 기대만큼 속도를 내지 못하는 모습이다.

11일 LH 등에 따르면 통합공공임대주택 200호를 짓는 서울서계 민간참여 공공주택 건설사업의 착공예정일이 내년으로 미뤄졌다. 이 사업은 문화체육관광부가 서울역 인근에 조성하는 복합문화시설과 함께 예술인 임대주택을 짓는 것으로 2022년 민간사업자 공모를 통해 에이치제이중공업 컨소시엄(에이치제이중공업, 동부건설)을 우선협상대상자로 선정했지만 공사를 시작하지 못했다.

착공 지연은 사업지 내 사유지 관련 토지 보상의 지연에 의한 것으로 파악됐다. LH 관계자는 “사업지 내 국토교통부, 용산구 외 사유지가 포함돼 있어 보상 문제로 계획보다 더 시간이 소요되고 있다”면서 “단독 추진 사업이 아니고 문체부, 서울시 등 협의로 진행되다 착공일정이 달라졌다”고 설명했다.

서울서계 사업은 토지보상 문제로 착공이 늦어졌지만, 최근 적지 않은 LH 민간참여 공공주택 사업에서 지연이 발생하고 있다. LH는 올해 상반기 고양 창릉 등 3기 신도시를 비롯한 평택고덕, 수원당수 등 경기 지역 민참 사업자 모집을 진행했으나 일부 지구에서 유찰이 발생해 재공고 절차가 이뤄지고 있다.

실제로 LH는 이달 초 올해 2차 모집 대상지구였던 평택 고덕 A-72BL, 평택고덕 A-73BL 등 4개 지구 (약3300호) 사업을 재공고했고 3차 모집 대상지구인 고양 창릉 B-1BL, 수원당수2 B-7BL, 성남복정1 B-2BL 등도 유찰되며 사업 일정이 애초보다 늦어지는 모습이다.

정부가 9·7대책을 통해 LH 직접 시행 모델을 확대하고 있지만 현장에서는 사업성과 보상, 협의 기관과의 절차 등에 따라 사업지별로 온도 차가 나타나고 있다. 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “민간 건설사 입장에서는 (사업에 참여하기 전) 실수요와 공사비 수준, 향후 분양 리스크 등을 종합적으로 검토할 수밖에 없다”며 “사업성이 확보되고 수요가 뒷받침되는 지역을 중심으로 사업이 추진돼야 안정적으로 공급이 이뤄질 수 있다”고 말했다.

한편 LH는 올해 신규공모 약 1만8000호를 진행하고 이 중 1만6000호를 착공하는 것을 목표로 제시한 상태다. LH 관계자는 “지난 1월 LH 직접 시행으로 전환된 인천 영종 등 총 4개 지구(6개 블록)의 경우 인천영종 A-57·63, 양주회천 A-4·23가 민참사업자를 선정해 올해 말 착공 목표로 순행 중”이라면서 “6월 이후에도 약 4000호 규모의 신규 공모를 추진하며 연간 공급 계획에 맞춰 사업을 추진할 것”이라고 말했다. 김희량 기자