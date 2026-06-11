차세대 순수 전기 플래그십 모델 최신 SPA2 아키텍처, SDV 전략 집약 전략적 가격 포지셔닝으로 韓 시장 공략

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아 차세대 순수 전기 플래그십 전기차 ES90의 사전 계약을 전국 39개 볼보자동차 공식 전시장에서 실시한다고 11일 밝혔다.

ES90은 볼보자동차의 최신 SPA2 아키텍처와 SDV(소프트웨어 중심의 자동차) 전략을 기반으로 개발, 전동화 시대에 맞춰 세단의 전통적인 형식을 새롭게 해석한 모델이다.

지난해 3월 글로벌 시장에 최초로 공개된 이후 국내에서는 최근 ‘스웨덴의 날’ 행사에서 데뷔 무대를 가졌다.

국내에 판매되는 ES90의 파워트레인은 다양한 라이프스타일과 주행 환경을 고려해 ▷싱글 모터 익스텐디드 레인지 ▷트윈 모터 ▷트윈 모터 퍼포먼스 등 총 3개의 파워트레인으로 출시되며, 혁신적인 800V 전기 시스템을 기반으로 1회 충전 시 최대 706㎞(WLTP 기준)까지 주행할 수 있다.

아울러 고도화된 코어 컴퓨팅 시스템과 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량의 기능과 성능 등을 지속해서 개선할 수 있는 것은 물론 구글의 차세대 인포테인먼트 시스템이 기본으로 탑재됐다. 5G 통신 기술을 지원해 9인치 운전자 디스플레이, 헤드업 디스플레이를 통해 사용자가 필요할 때, 필요한 정보를 직관적으로 제공한다.

특히, 국내 판매 시작가의 경우 싱글 모터 익스텐디드 레인지 7000만원 초중반, 트윈 모터 7000만원 후반대의 합리적인 가격으로 책정했다. 전체 판매 트림 및 상세 가격은 오는 7월 22일 국내 출시와 함께 공개될 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “ES90은 볼보자동차가 오랜 시간 축적해 온 안전 철학과 인간 중심의 가치, 그리고 최고의 기술력을 집약해 선보이는 새로운 클래스의 플래그십 전기차”라며 “ES90의 자세한 정보와 가격이 공개되는 7월 22일을 기다려 주시기 바란다”고 말했다.