오후 5시 송파구청 대강당에서 ‘2028학년도 대입 개편안’ 설명

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구는 중학생을 대상으로 ‘2027학년도 2차 대학입시설명회’를 개최한다고 11일 밝혔다.

설명회는 16일 오후 5시 송파구청 대강당에서 열리며, 무료로 진행된다. 이번 설명회는 현재 중학생이 대상이 되는 ‘2028학년도 대입 개편안’에 초점을 맞췄다.

강사는 입시 전문가로 널리 알려진 정제원 숭의여고 교사가 나선다. 정 교사는 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속으로 강남대, 건국대, 삼육보건대, 성신여대, 한국외대 등 주요대학 입학 자문 위원을 맡고 있다. 그는 ▷2028학년도 대입 개편안 심층 분석 ▷제도 변화에 따른 유불리와 고교 선택 기준 ▷성공적인 진로 설정 방안을 주제로 강연을 펼친다.

서강석 송파구청장은 “급변하는 입시 환경으로 고민이 많은 중학생과 학부모를 위해 이번 설명회를 준비했다”며 “앞으로도 학생들이 슬기롭게 고교 생활을 설계하고, 나아가 원하는 대학 진학의 꿈을 이룰 수 있도록 고교 선택부터 대학입시까지 내실 있는 맞춤형 정보를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 했다.