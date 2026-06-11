핀테크 스타트업 크로스허브와 맞손

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 10일 핀테크 스타트업 크로스허브와 ‘방한 외국인 결제 편의성 개선 및 공동 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 외국인 관광객이 국내 금융·결제 서비스를 이용하는 과정에서 겪는 불편을 줄이고 외국인 고객을 위한 디지털 금융 서비스를 강화하기 위해 마련됐다.

양사는 외국인 전용 디지털 지갑을 하반기 출시 목표로 공동 개발한다. 외국인 고객이 여권 정보와 결제수단을 최초 1회만 등록하면 ▷이동 ▷배달 ▷쇼핑 등 국내 주요 생활 플랫폼에서 별도 추가 인증 없이 간편결제를 이용할 수 있는 서비스다.

방한 외국인이 자국 화폐로 충전해 국내에서 사용할 수 있는 외국인 전용 선불카드도 선보일 예정이다.

양사는 외화 기반 스테이블 코인을 활용한 국내 결제 환경 테스트도 함께 진행한다. 이를 통해 방한 외국인 고객의 결제 편의성을 높일 수 있는 결제 인프라 구축 가능성을 검증할 계획이다.

크로스허브는 우리금융그룹 스타트업 협력 프로그램인 디노랩(DINNOlab) 참여 기업으로 세계 최대 전자 박람회 ‘CES 2026’에서 최고혁신상을 받았다. 과학기술정보통신부의 ‘글로벌 ICT 미래 유니콘 기업’에도 선정되며 기술력을 인정받았다.

우리은행은 이번 협약을 기점으로 디노랩 육성 기업과의 실질적 협업을 확대하고 혁신 스타트업과 함께 새로운 금융 서비스 모델을 지속해서 발굴해 나갈 방침이다. 우리금융은 디노랩을 중심으로 누적 219개 스타트업을 발굴·육성했으며 4000억원 규모의 투자 연계를 이끌어냈다.

이창환 우리은행 디지털혁신부 부부장은 “이번 협력은 방한 외국인의 금융 접근성과 결제 편의성을 높이기 위한 것”이라며 “앞으로도 혁신 스타트업과의 협업을 확대하고 미래금융 기술 실증을 통해 디지털 금융 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.