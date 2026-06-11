개방형 쇼룸 콘셉트 적용 “차별화된 프리미엄 고객 경험 공간으로 운영”

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 공식 딜러사 도이치 모터스가 BMW 한남 전시장을 서울 용산구 이태원로로 이전하고 새롭게 리로케이션 오픈했다고 11일 밝혔다.

도이치 모터스는 한남동과 이태원을 아우르는 핵심 상권에 위치한 신규 매장을 통해 본격적인 고객 접점 확대에 나선다. 특히 기존 전시장과 차별화된 개방형 쇼룸 콘셉트를 적용해 보다 젊고 감각적인 프리미엄 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

도이치 모터스 관계자는 “이태원로 일대는 패션, 문화, F&B 등 다양한 트렌드 브랜드가 밀집한 서울 대표 라이프스타일 중심지로 젊은 고객층과 트렌드 소비층의 유입이 활발한 지역”이라며 “이러한 지역적 특성을 기반으로 BMW 한남 전시장을 브랜드의 가치와 프리미엄 감성을 자연스럽게 경험할 수 있는 공간으로 운영할 것”이라고 말했다.

BMW 한남 전시장은 지상 1층, 지하 2층 구조로 조성됐으며 연면적 419.37㎡ 규모에 총 4대의 차량이 전시되어 있으며, BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트인 ‘리테일 넥스트’가 적용되어 쾌적하고 여유로운 환경에서 차량을 살펴볼 수 있다. 한강진역과 이태원역 인근에 위치해 대중교통을 통한 방문 편의성이 높아 교통 접근성이 우수한 것도 장점으로 꼽힌다.

지하 1층에는 신차 출고 고객을 위한 ‘핸드오버 존’을 별도로 구성해 차량 인도 과정에서 프리미엄 고객 경험을 제공할 수 있도록 마련했다. 개방감을 강화한 쇼룸 설계를 통해 고객이 BMW 차량을 보다 편안하게 둘러보고 상담 받을 수 있도록 구성됐다.

전시장에는 BMW 차량 전시뿐 아니라 BMW 라이프스타일 및 컬렉션 상품의 전시, 판매 공간도 마련돼 있어 단순 차량 판매 공간을 넘어 브랜드 감성과 라이프스타일을 함께 경험할 수 있도록 했다.

권혁민 도이치 모터스 대표이사는 “BMW 한남 전시장이 들어선 이태원은 다양한 문화와 취향, 미식, 라이프 스타일 트렌드가 공존하는 상권인 만큼 BMW가 가진 고급스러운 이미지에 젊고 세련된 감각을 더해 기존 전시장과 차별화된 프리미엄 고객 경험 공간으로 운영해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편, 도이치 모터스는 지난달 수원삼성블루윙즈와 대구 FC의 홈경기를 맞아 ‘도이치 모터스 브랜드 데이’를 개최한 데 이어 도이치 모터스 고객 대상 아마추어 선수와 로열티 고객 등 200여 명이 참여한 ‘BMW GOLF CUP 2026’ 딜러 대회를 개최하는 등 다양한 분야에서 고객과 소통할 수 있는 다양한 활동을 이어가고 있다.