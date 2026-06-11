[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군 대표 축제인‘2026 칠곡 꿀맥 페스티벌’과 ‘제13회 칠곡낙동강평화축제 & 제17회 낙동강지구 전투 전승행사’, ‘2026 럭키칠곡 크리스마스 마켓’ 등의 올해 행사 일정이 확정됐다.

11일 칠곡문화관광재단에 따르면 올 여름의 시작을 알리는‘2026 칠곡 꿀맥 페스티벌’은 이날부터 오는 12일까지 이틀간 왜관읍 칠곡평화분수 일원에서 개최된다.

칠곡 아카시아꿀을 활용한‘꿀맥주’와‘분도 소시지’를 활용한 이색적인 여름 축제로, 시원한 맥주와 다양한 먹거리, 공연과 체험 프로그램이 어우러진‘꿀맥이 터지는 밤’을 선사한다.

특히 브브걸과 노라조 공연을 비롯해 걸그룹 에스투잇, DJ 공연 등이 진행되며 더위를 날리는 아이들이 좋아하는 허니밤과 워터 슬라이드 체험존 등 다양한 콘텐츠를 통해 방문객들에게 색다른 즐길거리를 제공한다.

또‘제13회 칠곡낙동강평화축제’는 오는 10월 15일부터 18일까지 4일간 칠곡보생태공원 일원에서 개최된다. 이 중‘제17회 낙동강지구 전투 전승행사’는 16일부터 18일까지 3일간 연계 운영된다.

더불어 낙동강지구 전투 전승행사는 6·25전쟁 당시의 참혹함을 회상하고 낙동강지구전투의 중요성과 의미를 재조명한다.

연말에는‘2026 럭키칠곡 크리스마스 마켓’을 통해 연말 관광객 유입 확대에도 나선다. 12월 중 왜관역 광장 일원에서 개최될 예정이다.

김재욱(칠곡군수)칠곡문화관광재단 이사장은“올해 계절별 축제를 연계해 칠곡만의 관광 경쟁력을 강화하고 방문객 만족도를 높일 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.