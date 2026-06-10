[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 축구대표팀 ‘캡틴’ 손흥민이 월드컵 출전 선수 중 역대 부자 순위 7위에 올랐다. 1위는 포르투갈 대표팀의 크리스티아누 호날두였다.

영국 타블로이드지 더선의 최근 보도에 따르면 손흥민의 재산은 7400만파운드(약 1511억원)에 달했다.

월드컵 출전 선수 중 재산 순위로는 7위에 올라 리야드 마레즈(이집트), 엘링 홀란드(노르웨이), 하메스 로드리게스(콜롬비아) 등을 제쳤다.

1위는 크리스티아누 호날두(포르투갈)였다. 지난해 재산 규모는 10억파운드(약 2조428억)원을 넘어섰다.

알 나스르(사우디아라비아)팀에서 활약하고 있는 그는 1억7300만파운드(약 3534억원)의 연봉을 받고 있으며 매년 재산이 늘어나고 있다.

그는 축구 뿐만 아니라 호텔, 체육관, 패션 브랜드 CR7, 영화 스튜디오 등을 운영하고 있으며 부동산 및 자동차도 사업 포트폴리오에 포함돼 있다.

2위는 7억4200만파운드(약 1조5159억원)의 리오넬 메시(아르헨티나)였다. 포브스에 따르면 한 해 1억400만파운드를 벌어들이고 있으며 포브스에 따르면 올해 세 번째로 높은 연봉을 받는 운동선수로 기록됐다.

아디다스, 펩시, 돌체앤가바나, 오데마피게, 질레트, 터키항공, 타타자동차 등과 비즈니스 계약을 맺고 있다.

3위는 네이마르(브라질·3억3400만 파운드)였으며 킬리안 음바페(프랑스·1억8600만파운드)와 해리 케인(잉글랜드·1억1000만파운드)은 각각 4, 5위에 올랐다. 모하메드 살라(이집트·1억400만파운드)는 손흥민에 앞선 6위를 기록했다.

마레즈는 6300만파운드로 손흥민에 이어 8위에 올랐고, 홀란드와 로드리게스는 각각 5900만파운드로 9~10위를 차지했다.