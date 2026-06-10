지선 패배에 장동혁 사퇴 봇물 “해결 나설 듯” 한동훈 복당 문제, 의견 수렴해 신중히 접근 “도로 친윤당 소리 듣지 않게” 쇄신 의지 대여 투쟁도 과제 “법사위원장 사수 총력”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 신임 원내대표로 선출된 정점식 의원(3선, 경남 통영·고성)이 10일 공식 임기를 시작했다.

6·3 지방선거 패배 이후 당 수습과 쇄신, 거대 여당을 상대로 한 원내 협상까지 동시에 떠안게 되면서 정 원내대표의 리더십이 시험대에 올랐다는 평가가 나온다.

정치권에 따르면 정 신임 원내대표가 가장 먼저 마주한 과제는 장동혁 대표의 거취 문제다. 지방선거 이후 당내에서는 선거 패배 책임을 지고 장 대표가 물러나야 한다는 목소리가 이어지고 있다.

반면 장 대표 측은 선거 결과를 ‘참패’가 아닌 ‘선방’으로 평가하며 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태 대응이 우선이라는 입장을 유지하고 있다.

원내대표 경선에 나섰던 김도읍·성일종 의원을 비롯해 출마자 모두가 장 대표의 거취 정리가 필요하다는 데 공감대를 형성했던 만큼, 정 원내대표가 당내 의견 수렴을 거쳐 해법 마련에 나설 것으로 보인다. 장 대표 체제 유지 여부에 따라 당내 권력구도 역시 영향을 받을 전망이다.

부산 북구갑 보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원의 복당 문제도 핵심 과제다. 친한(친한동훈)계에서는 복당을 촉구하고 있지만 지금 당장은 당내 반대 기류도 적지 않은 상황이다. 정 원내대표는 경선 과정에서 “의원들의 의견을 충분히 수렴해 결정해야 할 사안”이라고 밝힌 만큼 당분간 신중한 접근이 예상된다.

당 안팎에서는 정 원내대표가 장 대표 거취와 한 의원 복당 문제를 어떻게 풀어내느냐에 따라 이른바 ‘장·한 갈등’과 당권파·비당권파 대립의 향방이 결정될 것으로 보고 있다.

지방선거 패배에 따른 쇄신 작업도 피할 수 없는 과제다. 국민의힘은 선거 과정에서 제기된 ‘친윤당 회귀’ 우려를 불식하고 당 혁신 방안을 마련해야 하는 상황이다. 정 원내대표는 경선 과정에서 “도로 친윤당이라는 이야기를 듣지 않게 하겠다”고 밝히며 쇄신 의지를 강조한 바 있다.

더불어민주당과 후반기 국회 원 구성 협상도 숙제다. 국민의힘은 상반기 국회에서 법제사법위원장을 빼앗겼던 만큼 이번에는 사수에 총력을 기울이고 있다. 검찰 보완수사권 폐지, 공소취소 특검 도입 등 여야가 첨예하게 대립하는 현안도 줄줄이 대기 중이다.

아울러 투표용지 부족 사태와 관련한 선관위 개혁 문제와 재선거 요구에 대한 당론 정리 역시 정 원내대표가 풀어야 할 숙제로 꼽힌다. 우선 여야가 이번 사건과 관련해 국정조사를 추진하는 데는 합의한 만큼, 이후 특검(특별검사)법 도입 여부 등을 고려할 것으로 보인다.