탄소 저감 및 해양 생태계 보전 목적 인근 해안 해양 폐기물 176kg도 수거

[헤럴드경제=고은결 기자] 코오롱인더스트리는 탄소 저감과 해양 생태계 보전을 위해 충남 서산시 대산읍 가로림만 일대에 잘피 1만주를 이식했다고 10일 밝혔다.

코오롱인더스트리와 한국수산자원공단, 환경재단은 지난 4월 ‘바다숲 조성 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이 사업은 탄소를 흡수·저장하고 해양 생물의 서식 기반을 형성하는 해양식물 잘피를 심는 내용이다.

사업 대상지인 가로림만 해역은 기존 바다 숲이 조성된 지역으로 코오롱인더스트리 대산 사업장과도 가깝다. 이번 사업을 통해 약 500㎡ 규모의 잘피 이식지가 추가 조성됐다.

지난 4월 22일에는 어촌 주민들과 함께 바다 생태계 보전과 해안 환경 개선 활동도 진행됐다. 코오롱인더스트리, 환경재단, 한국수산자원공단의 임직원과 어촌계 주민 등 50여 명은 잘피 이식체 1000주를 추가 식재하고, 인근 해안에서 해양 폐기물 176kg을 수거했다.

코오롱인더스트리 관계자는 “앞으로도 폭넓은 생물다양성 활동을 통해 실질적인 해양 환경 보전과 수산자원 회복, 기후 위기 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.