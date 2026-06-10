“내외부 인사 절반씩 평가위 구성…‘당·정·청 원팀 원보이스’로 이재명 정부 성공 뒷받침”

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 임세준 기자
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 10일 6·3 지방선거 결과에 대해 “이재명 대통령의 선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 당 차원의 냉철한 진단과 백서 발간을 공식화했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 이같이 밝히며 “공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “최대한 객관적인 시각에서 다양한 분석을 담을 수 있도록 내외부 인사를 절반씩 구성해 운영하겠다”고 했다.

그는 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책을 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다”며 “당·정·청 원 팀 원 보이스를 더 강화해 일 잘하는 지방 정부와 함께 일 잘하는 이재명 정부 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 8일 열린 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 결과에 대해 “이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다”며 “최소한 성공은 아니다”라고 언급한 바 있다.

한편 정 대표는 전날 시작된 이 대통령의 8박 10일 유럽 순방에 대해서는 전폭적인 지지와 신뢰를 보냈다. 정 대표는 “이 대통령의 역대급 외교 역량과 성과로 대한민국은 국제 사회에서 높은 신망을 쌓고 있다”며 “국익 외교, 실용 외교의 지평을 열고 금의환향하시기를 바란다”고 덕담을 건넸다.


sunpine@heraldcorp.com