“내외부 인사 절반씩 평가위 구성…‘당·정·청 원팀 원보이스’로 이재명 정부 성공 뒷받침”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 10일 6·3 지방선거 결과에 대해 “이재명 대통령의 선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”며 당 차원의 냉철한 진단과 백서 발간을 공식화했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 이같이 밝히며 “공과를 냉철하게 진단할 수 있도록 평가위원회를 만들어 백서를 발간할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “최대한 객관적인 시각에서 다양한 분석을 담을 수 있도록 내외부 인사를 절반씩 구성해 운영하겠다”고 했다.

그는 “선거 과정에서 확인된 비판과 질책을 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다”며 “당·정·청 원 팀 원 보이스를 더 강화해 일 잘하는 지방 정부와 함께 일 잘하는 이재명 정부 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 8일 열린 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 결과에 대해 “이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 문제가 다르다”며 “최소한 성공은 아니다”라고 언급한 바 있다.

한편 정 대표는 전날 시작된 이 대통령의 8박 10일 유럽 순방에 대해서는 전폭적인 지지와 신뢰를 보냈다. 정 대표는 “이 대통령의 역대급 외교 역량과 성과로 대한민국은 국제 사회에서 높은 신망을 쌓고 있다”며 “국익 외교, 실용 외교의 지평을 열고 금의환향하시기를 바란다”고 덕담을 건넸다.