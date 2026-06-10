與 중동전쟁특위, 정부에 공식 검토 의뢰 “원유 수급 90% 육박 융통성 발휘할 때” 하반기 긴급 할당 관세 대책 발표 예고

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당이 10일 원유 수급 위기 대응책으로 실시 중인 공공기관 차량 2부제를 5부제로 완화하는 방안에 대해 검토해달라고 정부에 공식 의뢰했다.

민주당 중동전쟁경제대응특위 위원장을 맡은 유동수 의원은 이날 오전 국회에서 정부와 가진 회의에서 “원유 수급 상황이 거의 90%에 육박한다”며 “차량 2부제를 좀 더 융통성 있게 5부제로 바꿀 수 있지 않을까 부처에서 논의해 주기를 바란다”고 밝혔다.

특위 간사 안도걸 의원은 당정회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 “(유 위원장이 주문한) 그 부분에 대해서는 정부에 검토 의뢰를 했다”며 “관계 부처에서 검토해 결과를 추후 알려주기로 했다”고 전했다.

이날 당정은 생활 물가 안정을 위한 긴급 조치도 예고됐다. 안 의원은 “정부가 주요 농축산물과 식품 원재료 수입 물량을 확대하는 하반기 긴급 할당 관세 조치를 조만간 발표할 것”이라며 “관련 대책은 하반기 경제 정책 방향에 충실히 담겠다”고 설명했다.

아울러 민주당이 중동 전쟁 위기 극복을 위한 추경 집행 상황을 점검한 결과, 관리 대상 예산 10조5000억원 중 5월 말 기준 당초 목표(66%)를 상회하는 70%(7조4000억원)가 신속 집행된 것으로 확인됐다. 핵심 원자재인 석유와 나프타의 경우 6~7월 도입 물량의 85% 이상을 이미 확보해 수급에는 문제가 없는 상태다.

중동전쟁 장기화로 타격을 입은 중소기업과 소상공인 지원도 체계적으로 이뤄지고 있다는 평가다. 물류 바우처(350억원)와 수출 바우처(1346억원) 지급이 완료됐으며, 중소기업 경영 안정 자금 1988억원, 소상공인 경영 안정 자금 779억원, 특례 보증 4884억원이 차질 없이 집행된 것으로 집계됐다.