[헤럴드경제=이원율 기자]배우 김무열 주연의 넷플릭스 ‘참교육’이 전세계 넷플릭스 시청자가 가장 많이 본 비영어 쇼에 올랐다.

10일 넷플릭스 공식 사이트 투둠이 집계한 넷플릭스 톱10에 따르면 지난 1~7일 ‘참교육’ 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 640만이었다고 연합뉴스가 전했다. 비영어 쇼 중 1위다.

국가별로는 한국, 필리핀, 이집트, 튀르키예, 싱가포르, 아르헨티나 등 48개국에서 톱 10을 찍었다.

미국 경제전문지 포브스는 “대본이 탄탄하고 오락성이 뛰어나 시청자들이 깊이 몰입하게 만든다”며 “다음 전개를 궁금하게 한다”고 평가했다. 이어 “올해 현재까지 나온 작품 가운데 최고의 드라마 중 하나”라고도 했다.

지난 5일 공개된 ‘참교육’은 선을 넘는 학생과 교사, 학부모로 인해 붕괴하는 대한민국의 교권과 교육 현장을 지키기 위해 세워진 가상 기관 ‘교권보호국’의 활약을 그리고 있다.

원작 웹툰은 일부 에피소드에서 인종 차별, 성차별 등 논란이 인 바 있다. 이로 인해 실사화 확정 후 제작 단계에서 일부 배우가 출연을 공개 거절하는가 하면, 특정 교사단체는 제작 중단을 요구했다.

“정제된 시선으로 조심스럽게 접근”

앞서 배우 김무열은 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 제작발표회에서 우려 속 첫선을 보이는 ‘참교육’을 놓고 “어려운 문제를 쉽게 얘기하는 작품”이라며 ‘통쾌함과 유쾌함, 감동이 모두 있는 종합선물세트 같은 작품“이라고 소개했다.

김무열은 “총 10개 에피소드를 촬영, 마치 10개의 각기 다른 작품을 찍는 느낌이 들었다”고 했다.

캐스팅 과정에서 불거진 논란과 부담감을 놓곤 “(논란이 된)문제 자체보다는 이 작품이 어떤 작품인가에 더 집중하고자 했다”며 “진심을 담아 연기하려고 했다. 작품을 보며 그 진심을 알아주셨으면 한다”고 했다.

김무열은 학교에서 벌어지는 각종 문제를 자기만의 방식으로 해결하는 교권보호국 감독관 나화진을 맡았다. 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석은 이성민, 진기주와 표지훈은 각각 특전사 출신 감독관 임한림과 천재 사무관 봉근대 역을 소화했다.

논란이 된 에피소드와 설정은 실사화 과정에서 배제된 것으로 알려졌다. 홍종찬 감독은 “원작에 대한 우려를 충분히 공감하고 있기에, 정제된 시선으로 조심스럽게 접근하려고 했다”고 했다.