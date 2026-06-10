공동심의 내규·데이터 운영위 구성 산학연병 데이터 협력 인프라 본격 가동

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 컨소시엄은 지난 9일 2026 의료데이터 중심병원 지원사업으로 의료 AX(인공지능 전환)를 위한 업무협약식 및 산업체 간 연계 교류회를 개최했다고 10일 밝혔다.

컨소시엄 참여기관은 서울아산병원, 국립암센터, 중앙대병원, 건국대병원 등이다. 서울성모병원은 컨소시엄의 주관기관이다.

보건복지부가 추진하는 의료데이터 중심병원 지원사업은 의료기관, 산업계, 연구기관 간 데이터 협력체계를 구축해 의료데이터 활용을 활성화하고, 임상 빅데이터 기반 연구와 의료 AI 개발을 촉진하기 위한 국가 사업이다.

특히 의료기관이 보유한 고품질 의료데이터를 안전하게 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 산업체와의 연계를 통해 AI 모델과 솔루션의 임상 검증 및 실증을 지원함으로써 데이터 기반 의료 혁신 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

서울성모병원은 2020년 사업 선정 이후 6년간 의료데이터 중심병원 사업을 수행해 왔다. 이번 3기 사업(2026~2028년)에서도 주관기관으로 선정돼 사업 운영을 총괄하게 됐다.

서울성모병원 관계자는 “의료데이터와 인공지능 기술을 기반으로 연구·산업·임상을 연결하는 협력체계를 구축하고, 의료데이터의 활용 가치를 높여 의료 AX를 실현함으로써 국민 건강 증진과 바이오헬스 산업 발전에 기여할 계획”이라고 설명했다.

이날 열린 협약식에서는 서울성모병원 컨소시엄에 참여하는 5개 병원이 의료 AX 시대에 부합하는 의료데이터 활용 및 의료 AI 협력체계 강화를 위한 업무 협약을 체결했다.

각 기관은 의료데이터 공동 활용 연구와 외부 수요자 연계를 지속적으로 추진하는 한편, 의료 AI 모델 성능 검증, AI 솔루션 임상 적용 및 실증, 산업체 협력 확대, 우수사례 발굴 및 확산 등에 상호 협력하기로 했다.

이번 협약은 병원별로 축적된 의료데이터를 개별 연구에 그치지 않고, 실제 의료현장과 산업계 수요에 맞춰 활용 범위를 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

다음 순서로 열린 산업체 연계 교류회는 산업체의 최신 의료 AI 기술과 솔루션을 공유하고, 서울성모병원 컨소시엄이 보유한 의료데이터 및 임상 현장과 연계한 AI 모델의 임상검증(PoC)과 실증사업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

서울성모병원 스마트병원장 정찬권 병리과 교수는 “지난 6년간 축적해 온 의료데이터와 연구 역량을 바탕으로 산업체와 의료기관이 함께 성장할 수 있는 의료 AI 협력 환경을 조성하고 있다”며 “앞으로도 의료데이터를 기반으로 한 AI 모델 검증과 실증사업을 적극 지원해 의료현장에서 체감할 수 있는 AI 혁신 성과를 창출하고 의료 AX 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 의료데이터 중심병원 지원사업은 현재 전국 45개 병원이 7개 컨소시엄으로 참여하고 있다. 서울성모병원 컨소시엄은 올해 약 19억 원 규모의 사업비를 바탕으로 의료데이터 활용 연구 활성화, 산업·공공 연계 확대, 의료 AI 검증 및 실증 지원 등을 추진하며 데이터 기반 의료혁신 생태계 조성에 앞장설 계획이다.