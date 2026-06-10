압착 줄인 신규 제조 공정 도입…‘소프트 삼각김밥’ 첫선

[헤럴드경제=정찬수 기자] GS25가 1년여에 걸친 공정 개발과 테스트를 통해 밥 식감을 개선한 ‘소프트 삼각김밥’을 선보인다고 10일 밝혔다.

기존 삼각김밥은 토출 공정과 성형 과정에서 압착이 반복되면서 식감이 단단했다. GS25는 토출 단계에서 압착 방식 대신 밥을 자연스럽게 떨어뜨리는 셔터식 방식을 적용하고, 성형 과정의 누름 강도를 완화하는 새로운 제조 공정을 도입했다. 그 결과, 밥 시트 눌림 현상이 기존 대비 최대 30% 감소했다. 상품 두께는 0.3~0.5㎝ 증가했다.

10일 선보이는 ‘소프트치킨마요’는 치킨가라아게 슬라이스에 데리야끼소스·마요소스·스크램블 에그를 더한 제품이다. 17일 출시하는 ‘소프트새우마요’는 통알새우와 다진 양파·당근을 넣고 마요소스에 새우 분말과 굵은 후추를 더해 감칠맛을 높였다.

GS25는 이번 소프트 삼각김밥 출시를 시작으로 도시락·샌드위치·햄버거 등 주요 간편식 카테고리 전반에 대한 ‘풀체인지 리뉴얼’에도 속도를 낼 방침이다. 김지수 GS리테일 FF팀 MD는 “고객들이 체감할 수 있는 차별화된 품질 개선을 통해 간편식 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.