10일 오후 8시 SSG닷컴서 1시간 라이브 방송 모션베드·폼 스페셜 매트리스·토퍼 등 판매 백화점 팝업 이어 온라인 고객 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스의 매트리스 브랜드 N32가 전동침대 제품인 ‘N32 모션베드’를 라이브커머스에서 처음 선보인다. 백화점 팝업스토어 중심의 오프라인 접점에 이어 온라인 판매 채널을 넓히는 전략이다.

N32는 10일 오후 8시부터 1시간 동안 SSG닷컴 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브(SSG.LIVE)’를 통해 주요 제품을 판매한다고 10일 밝혔다.

이번 방송에서는 ‘N32 모션베드’를 비롯해 온라인 단독 상품인 ‘N32 폼 스페셜 매트리스’, ‘N32 레귤러 토퍼’, 펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’ 등을 선보인다. N32 모션베드가 라이브 방송에서 판매되는 것은 이번이 처음이다.

N32는 시몬스가 ESG 경영 기조를 반영해 선보인 비건 매트리스 브랜드다. 최근에는 “Sleep N Recovery”를 슬로건으로 내세우며 수면과 휴식 전반을 아우르는 라이프스타일 브랜드로 확장하고 있다.

N32는 올해 롯데백화점 잠실점과 신세계백화점 본점·하남점, 더현대 서울 등에 팝업스토어를 열며 오프라인 접점을 넓혀왔다. 이번 라이브 방송은 백화점 팝업에 이어 온라인에서도 판매 채널을 강화하려는 시도로 풀이된다.

N32 모션베드는 수면뿐 아니라 독서, TV 시청, 업무 등 침대 위 활동이 늘어난 생활 방식을 반영한 제품이다. 5개 플레이트로 분절돼 사용자의 자세와 수면 환경에 맞춰 각도를 조절할 수 있다.

안전 기능도 강조했다. 분절되는 모든 면에 안전 센서를 적용해 끼임이 발생하면 안전 모드가 자동 실행된다. 스판 안전 가림천도 설치해 반려동물이나 어린아이가 있는 가정에서도 사용할 수 있도록 했다.

N32 폼 스페셜 매트리스는 통기성 내장재와 식물성 원단, 고탄성 패턴폼을 적용한 제품이다. N32 모션베드와도 호환된다. 회사 측은 친환경 인증, 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산 기준 등을 충족했고 UL그린가드 골드 인증도 획득했다고 설명했다.

N32는 이번 방송을 기념해 선착순 할인 쿠폰, 사은품 증정, 카드 청구할인, 무이자 할부 등 혜택을 제공한다. 방송 중 제품을 구매한 고객과 실시간 소통 이벤트 참여 고객에게는 SSG머니, 신세계상품권, 투썸플레이스 아메리카노 기프티콘 등을 증정할 예정이다.