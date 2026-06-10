[헤럴드경제=도현정 기자] 8년만의 한국 정상의 방문을 맞는 유럽연합(EU)에서 한국과의 협력에 대한 관심이 높아지고 있다.

이재명 대통령은 9일 오후(이하 현지시간) EU 본부가 있는 벨기에 브뤼셀에 도착해 1박 2일간의 브뤼셀 방문 일정을 시작했다. EU는 오는 10일 오후 열리는 이 대통령과 유럽연합(EU)의 정상회담을 전날인 9일 EU 이사회의 본부인 유로파 빌딩에서 기자들을 상대로 브리핑을 열고, 이번 정상회담이 EU와 한국의 협력이 깊어지는 계기가 될 것이라 말했다.

EU 당국자들은 EU와 한국이 이미 경제와 안보, 디지털, 에너지, 과학기술 등 다양한 분야에서 촘촘한 협력을 구축하고 있다고 강조했다. 한국과 EU는 지난 2011년 자유무역협정(FTA)을 체결한 이후 2014년과 2016년 각각 기본협정, 위기관리활동 기본참여협정으로 협력을 강화해왔다. 이어 2024년에는 안보방위 파트너십을 체결하며 전략적 동반자 관계를 맺었다. 양측은 이번 정상회의를 계기로 디지털통상협정(DTA)도 마무리 지을 예정이다.

오는 10일 정상회담에는 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 공동으로 이 대통령을 맞을 예정이다. 코스타 의장은 보도자료를 통해 “EU와 한국은 민주주의와 법치주의, 개방적이고 공정한 무역이라는 공동의 가치를 공유하는 뜻을 같이하는 파트너”라며 “이번 정상회의는 평화와 안정을 증진하고, 번영하는 경제 관계를 더 강화하기 위해 함께 노력하겠다는 의지를 재확인하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 8일 오후 브뤼셀 도착 직후 교민들과 만찬 간담회를 연 이후 이튿날인 10일 오전 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 시작으로 필립 벨기에 국왕과 면담, 오후에 EU 정상회담 등으로 일정을 이어갈 예정이다. 한국 정상이 브뤼셀에서 교민들과 간담회를 여는 것은 처음이라고 전해졌다.

한편, 브뤼셀 시내 곳곳에는 한국 정상의 8년만의 방문을 환영하는 대형 광고판이 걸렸다. 삼성전자는 이 대통령과 수행단을 태운 비행기가 착륙하는 브뤼셀 자벤텀 공항 인근과 시내 중심가에 한글과 프랑스어로 된 환영 문구가 실린 옥외 광고를 내걸었다. 광고에는 태극 문양과 삼성의 로고가 함께 실렸다.