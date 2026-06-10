[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 오는 13일 잠실 롯데월드몰 1층에 글로벌 스트리트 패션 브랜드 ‘휴먼메이드(HUMAN MADE)’ 매장을 공식 오픈한다고 10일 밝혔다.

휴먼메이드는 일본 스트리트 패션의 전설이자 ‘베이프’의 창립자인 니고(NIGO·본명 나가오 토모아키)가 2010년 설립한 브랜드다. 1940~60년대 미국의 빈티지 워크웨어와 밀리터리웨어, 스포츠웨어를 현대적인 감각으로 재해석해 2030세대의 높은 지지를 얻었다.

롯데백화점은 잠실점에서만 만날 수 있는 상품을 선보인다. 먼저 잠실을 상징하는 캐릭터인 ‘너구리’를 활용한 애니멀 컬렉션 9종을 단독 출시한다.

휴먼메이드의 크리에이티브 디렉터이자 글로벌 아티스트인 베르디와 협업한 상품도 선보인다. 베르디가 탄생시킨 캐릭터 ‘빅(VICK)’과 휴먼메이드의 시그니처 하트 로고가 결합된 그래픽이 돋보이는 워크 재킷, 토트백 등 6가지다.

윤형진 롯데백화점 패션부문장은 “희소성을 갖춘 브랜드와 협업 콘텐츠는 고객 유입을 이끄는 핵심 경쟁력”이라며 “앞으로도 차별화된 브랜드와 콘텐츠로 잠실 롯데월드몰을 국내 패션 트렌드를 선도하는 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.