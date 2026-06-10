재난 상황서 소방관 통신 안정성 확보 과기부·소방청 협력으로 서비스 출시

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 ‘소방관 우선접속서비스’를 출시해 소방관의 재난 현장 대응을 지원한다.

10일 LG유플러스는 화재·재난 현장에서 소방관의 통신 이용을 안정적으로 연결하는 ‘소방관 우선접속서비스’를 출시했다고 밝혔다. 재난 대응 과정에서 통신 혼잡으로 인한 불편을 줄이고, 현장 대응의 효율성과 안전성을 높이겠단 취지다.

소방관 우선접속서비스는 대형 화재나 사고 등으로 이동통신 이용이 급증하는 상황에서도 소방 업무에 필요한 통화 및 데이터 이용이 원활하게 이뤄지도록 지원하는 서비스다. 이를 통해 현장 지휘, 상황 보고, 대원 간 협업 등 재난 대응 과정에서 통신 품질 저하로 인한 부담을 줄인단 설명이다.

LG유플러스는 이번 서비스 출시로 현장 소방관이 출동 단계부터 현장 대응, 상황 종료까지 모든 재난 과정에서 통신 안정성을 체감할 것으로 기대하고 있다. 특히 통신 수요가 집중되는 순간에도 지휘본부와의 통화, 구조·구급 활동 중 실시간 상황 공유 등 안정적인 대응이 가능해질 것으로 내다보고 있다.

해당 서비스는 LG유플러스가 사회공헌 사업의 일환으로 소방청에 제안해 기획됐다. 이후 통신3사가 함께 서비스 운영을 추진하기 시작했다.

LG유플러스는 지난해부터 소방 분야 통신 협력을 준비했다고 강조했다. 지난해 10월 소방청과 국민 안전 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 재난·재해 상황에서도 소방관에게 우선적인 통신 이용 환경을 제공하는 방안을 추진했다. 통신업계에서 소방청과 협력해 우선 통신 체계를 구축한 사례는 이번이 처음이라고 이 회사는 밝혔다.

아울러 LG유플러스는 소방관 우선접속서비스를 제공하기 위해 소방 현장에서 사용하는 유심(USIM)을 교체하는 작업을 시행하고 있다. 지난 5월부터 경남 창원소방본부를 시작으로 진행 중이다. 이를 통해 서비스가 실제 현장에서 원활하게 작동할 수 있도록 준비한단 방침이다.

더불어 이번 서비스는 과학기술정보통신부와 소방청의 협력에 기반해 마련됐다. 과학기술정보통신부는 재난·안전 분야 통신 품질 강화를 위한 정책적 지원과 제도 검토를 진행했고, 소방청은 현장 수요를 반영해 서비스가 실제 대응 환경을 돕도록 협력했다.

LG유플러스는 소방관 우선접속서비스 출시를 계기로 재난·안전 분야에서 통신의 역할을 강화하고, 공공 영역과의 협력으로 사회적 책임을 실천한단 계획이다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당는 “재난 현장에서 통신은 현장 대응의 기본 인프라로, 관계 부처와의 협력을 통해 소방대원이 보다 안정적인 통신 환경에서 임무에 집중하게 됐다”며 “앞으로도 공공 안전과 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 통신 서비스를 지속해서 확대할 것”이라고 밝혔다.