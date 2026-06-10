美 ‘엑스보우’·韓 ‘테이텀 시큐리티’ 등 협력 AI 기반 취약점 탐지 및 클라우드 모니터링 강화 예방부터 대응·복구까지…AI·클라우드 전환 지원

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS가 국내외 인공지능(AI) 보안 기업과 손잡고, AI·클라우드 등 보안 강화에 나선다. 이를 통해 AI 발달로 인한 사이버 위협에 대응하는 한편, 예방부터 대응 및 복구까지 기업 고객 보안 전 과정을 지원할 방침이다.

삼성SDS는 미국 AI 보안 스타트업 엑스보우(XBOW), 국내 클라우드 보안 기업 테이텀 시큐리티(Tatum Security)와 협력을 바탕으로 AI 기반 클라우드 보안 경쟁력을 강화할 것이라고 10일 밝혔다.

국내외 AI 보안 전문기업들과의 협력으로 ▷AI 기반 취약점 탐지 ▷클라우드 통합 보안 모니터링 ▷보안 사고 대응 등 전 영역에서 보안 체계를 고도화한다는 복안이다. 나아가 기업 고객이 AI와 클라우드 환경을 안전하게 도입하고 운영할 수 있도록 지원한다.

세부적으로 삼성SDS는 엑스보우와 함께 기업 고객을 대상으로 AI 기반 취약점 탐지 역량을 확대한다. 2024년 설립된 엑스보우는 지난해 6월 세계 최대 버그바운티 플랫폼 해커원(HackerOne)에서 휴먼 해커 보다 빠르고 정확하게 취약점을 탐지하며 화제가 됐다.

삼성SDS는 엑스보우의 AI 기술을 활용한 모의 해킹으로 기업 고객의 웹 서비스와 정보자산 취약점을 신속하고 정밀하게 찾아낼 계획이다. 이를 바탕으로 취약점 보완과 후속 조치도 수행한다.

취약점 선제 대응을 통해 서비스 가용성을 안정적으로 확보하고, 잠재적 보안사고 가능성을 낮춰 법적·재정적 손실을 최소화할 수 있다는 게 삼성SDS 설명이다.

이와 함께 테이텀 시큐리티와 멀티 클라우드 환경에 적합한 통합 보안 모니터링 체계도 강화한다. 지난 2020년 설립된 테이텀 시큐리티는 AWS, Azure, GCP 등 주요 퍼블릭·프라이빗 클라우드(CSP)를 통합 관리하고 시각화하는 클라우드 보안 기업이다.

테이텀 시큐리티 기술을 통해 삼성SDS는 기업 고객에게 통합 보안 모니터링과 가시성을 제공할 예정이다. 기업 고객은 여러 클라우드 자산의 보안 상태를 한눈에 파악하고, 이상 징후와 위험 요소를 조기에 식별함으로써 보안 사고를 예방할 수 있다. 삼성SDS는 클라우드 접근 및 권한 관리 서비스, 공동 개발 등으로 협력 범위를 확대할 예정이다.

아울러 삼성SDS는 관리형 보안 운영 서비스 사업자(MSSP)로서 보안사고 전후 대응 역량도 강화한다. 최근 사이버 위협이 고도화·지능화되면서 보안 사고 발생 시 신속한 분석과 대응, 복구 체계 확보의 중요성이 더욱 커진 데 따른 움직임이다.

장용민 삼성SDS 보안사업팀장은 “국내외 선진 보안 스타트업과 균형 있는 협력을 통해 선제 예방, 상시 모니터링, 사후 복구로 이어지는 클라우드 보안 전 영역의 대응 체계를 완성도 높게 구축하게 됐다”며 “글로벌 선도 기술과 국내 맞춤형 설루션, 삼성SDS의 노하우를 결합해, 급증하는 신종 위협에 선제적으로 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.