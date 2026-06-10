복지 모니터링 지속 강화…거주 확인 불가·연락 두절 가구까지 포함 지난해보다 모니터링 28%↑, 위기가구 발굴 30%↑

[헤럴드경제=박종일 선임기자]고유가·고물가 장기화로 취약계층에 대한 우려가 커지는 가운데 서울 중구(구청장 김길성)가 복지 사각지대 해소에 박차를 가하고 있다.

복지 모니터링 대상을 넓히고, 긴급복지 등을 신속하게 지원하며 촘촘한 복지안전망 구축에 나선 것. 올해 5월 말 기준, 전년 대비 모니터링 대상자는 28%, 위기가구 발굴은 30% 증가했다.

중구는 위기가구를 조기에 발견하기 위해 복지 모니터링을 꾸준히 강화해 왔다. 2023년부터 자체 기준을 마련해 기초생활보장 중지·제외자와 긴급복지 지원 종료자 등을 모니터링 대상에 포함한 데 이어, 올해는 거주 여부 확인과 연락이 어려운 가구까지 세심히 살피고 있다.

이 같은 노력으로 지난해 상반기에는 82가구를 모니터링하며 위기 상황인 31가구를 발굴했고, 올해는 더욱 속도를 높여 5월 말 기준 105가구를 살펴 40가구를 발굴했다. 발굴한 위기가구에는 공적 복지제도와 민간 자원을 연계해 맞춤형 지원을 제공하고 있다. 특히, 법정 복지대상자로 선정되기 어렵거나 갑작스러운 위기에 처한 주민에게는 ‘선(先)지원 후(後)조사’ 방식의 긴급복지 제도가 톡톡한 도움을 주고 있다.

다산동에 홀로 거주하는 A씨(76)는 지난 1월 기초생활보장을 신청했지만 지원 대상에서 제외됐다. A씨는 심혈관질환 수술이 필요했으나 의료비를 마련하기 어려운 상황이었다. 중구는 지난 2월 모니터링 과정에서 A씨의 사정을 확인하고 긴급복지 의료비 300만 원을 지원했다.

이와 함께 사회복지공동모금회 성금과 생필품 후원 등 민간 자원도 연계해 생활 안정을 도왔다. A씨는 “수급자로 선정되지 못해 막막했는데, 빠른 지원 덕분에 큰 힘이 됐다”며 감사의 마음을 전했다.

긴급복지는 실직, 휴·폐업, 질병·부상 등 예기치 못한 위기로 생계유지가 어려워진 가구를 신속하게 지원하는 제도다. 중구는 올해 5월 말 기준 총 367건, 3억8500만 원 규모의 긴급복지를 통해 위기 극복을 도왔다.

중구는 앞으로도 복지 모니터링을 확대해 가는 동시에, 공공·민간 자원을 적극 연계하며 위기가구 지원을 강화할 방침이다.

김길성 중구청장은 “고유가·고물가로 경제적 어려움을 겪는 주민이 늘어날 수 있는 만큼, 누구도 복지 사각지대에 놓이지 않도록 촘촘한 복지망을 구축해 나가겠다”고 말했다.