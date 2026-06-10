공공건축물 10개소 계약전력 하향 조정… 불필요한 전기 기본요금 절감 월계문화복지센터, 중계어울마루 등 연간 총 5839만 원 절감 효과 확인 2025년 신설된 ‘녹색건축지원센터’ 주도… 20개소 스마트 모니터링 시스템 상시 가동

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 공공건축물의 계약전력 조정을 통해 연간 약 5839만7328원의 전기 기본요금을 절감하는 성과를 거뒀다고 밝혔다. 불필요한 예산 지출을 줄이는 동시에 에너지 효율을 높여 탄소중립 실현에도 기여했다는 평가다.

구는 공공건축물의 합리적인 에너지 사용을 유도하기 위해 지난해 1월부터 지역 내 공공건축물 50개소를 대상으로 에너지사용 현황 조사를 실시했다. 조사 결과 10개소에서 실제 최고 전력 사용량(피크 전력)에 비해 계약전력이 과다하게 설정되어 매달 기본요금이 낭비되고 있음을 확인했다.

이에 구는 단계별 계약전력 변경 절차에 착수했다. 먼저 지난해 12월 하계어울마루, 중계어울마루, 한내행복발전소, 경춘선힐링쉼터 등 커뮤니티시설 4개소의 계약전력을 하향 조정했다.

이에 따라 연간 약 2277만 원의 기본요금이 절감됐다. 이어 지난 2월에는 보훈회관, 노원구청소년상담복지센터, 상계청소년문화의집, 월계문화복지센터, 상계5동 주민센터, 마들보건지소 등 6개 시설의 계약전력 조정을 추가로 완료했다.

계약 변경이 완료된 총 10개 공공건축물의 실제 요금 청구 내역을 분석한 결과 매월 486만6444원, 연간 총 5839만7328원의 전기 기본요금이 절감되는 것을 확인했다.

특히 시설별로는 월계문화복지센터가 연간 960만9600원(월 80만800원)으로 가장 큰 절감 효과를 보았으며, 중계어울마루가 연 924만 원, 마들보건지소가 연 887만 원의 예산을 아끼게 됐다.

이번 사업은 지난해 1월 조직개편을 통해 신설된 ‘녹색건축지원센터(이하 센터)’의 주도로 불필요한 예산 낭비를 막고 수도권 유일의 ‘탄소중립 선도도시’ 기반을 강화하기 위한 재정·에너지 혁신의 일환으로 추진됐다. 센터는 정부시책보다 구의 건축 분야 탄소중립을 앞당기고 공공건축물 에너지 효율 향상을 지원하는 전담조직으로, 공공건축물 에너지 사용 실태조사부터 계약전력 적정성 검토, 건물 에너지 모니터링 시스템 구축까지 전 과정을 총괄했다.

특히 단순히 전력 계약을 조정하는 것에 그치지 않고, IT 기술을 접목한 근본적인 에너지 관리 시스템도 구축했다. 올해 3월에는 구민체육센터, 구민회관 등 지역 내 주요 공공건축물 20개소에 ‘건물 에너지 모니터링 시스템’을 구축해 에너지 관리체계를 고도화하는 성과를 거뒀다.

이를 통해 전년 대비 전기사용량과 실시간 요금 변동 추이를 한눈에 파악할 수 있게 되었으며, 각 시설 담당자를 통해 상시 모니터링 체계를 가동하고 있다. 이후 시스템 적용 대상을 지속적으로 확대해 지역 내 전체 공공건축물의 ‘에너지 통합 유지관리’와 ‘노후 공공건축물 그린리모델링’ 등 고도화된 녹색건축 정책을 본격화할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “이번 계약전력 조정은 불필요한 예산 지출을 줄인 적극 행정의 모범 사례”라며 “앞으로도 공공청사 에너지 관리체계를 강화해 구 재정 효율성을 높이는 동시에, 기후위기에 적극 대응하는 탄소중립 선도도시 노원을 만들어 가겠다”고 말했다.