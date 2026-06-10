[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은 지역 문화예술 진흥과 군민 문화 향유 기회 확대를 위해 ‘제15회 울진예술제’를 11일부터 14일까지 연호공원 일원과 연호문화센터에서 개최한다.

이번 예술제는 한국예술문화단체총연합회 울진지회가 주관하며, 울진 지역 예술인들의 창작활동 발표와 군민이 함께 즐기는 문화예술 축제로 마련됐다.

행사 기간 중 연호공원 일원에서 다양한 공연 프로그램이 진행되며 전시행사는 연호문화센터에서 이어진다. 국악협회, 음악협회, 연예예술인협회가 참여하는 공연을 비롯해 동아리 페스티벌, 축하공연 등 다채로운 무대가 펼쳐질 예정이다.

특히 13일에는 제2회 울진음악경연대회가 개최되어 피아노, 관현악, 실용음악 등 다양한 분야 참가자들의 경연이 펼쳐진다.

울진예총 관계자는 “울진예술제가 지역 예술인들에게는 창작활동의 성과를 선보이는 무대가 되고 군민들에게는 수준 높은 문화예술을 가까이에서 즐길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.