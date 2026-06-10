[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 9일 천마스퀘어 시청각실에서 대구 남구 통합돌봄 유관기관 제공인력인 생활지원사 180명을 대상으로 ‘통합돌봄 지역특화서비스 제공인력 교육 특강’을 열었다.

이번 특강은 초고령사회 진입에 따라 증가하는 노인 돌봄 수요에 효과적으로 대응하고 지역사회 통합돌봄 서비스의 질적 향상을 위해 마련됐다.

이날 특강에는 대구 남구청 조재구 청장과 영남이공대 이재용 총장이 참석해 인사말을 전하고 영남이공대 사회복지서비스과 박선란 교수가 강사로 나서 ‘통합돌봄사업과 통합돌봄 대상자(노인)의 이해’를 주제로 교육을 진행했다.

이번 교육은 단순한 직무교육을 넘어 지역사회 통합돌봄 정책의 성공적인 정착을 위한 기반을 마련했다는 점에서도 의미를 더했다.

영남이공대 이재용 총장은 “영남이공대는 지역사회와 협력해 복지 현장의 요구에 부합하는 전문 교육을 지속적으로 제공해 어르신들이 지역사회에서 건강하고 행복한 삶을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.