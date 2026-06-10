[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]이채영 대경대 총장이 지난 9일 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸홀에서 개최된 매경미디어 그룹이 주최하는 ‘2026 대한민국 글로벌리더’ 시상식에서 교육혁신 부문 수상자로 선정됐다.

대경대는 최근 K-컬처와 공연예술, 스포츠, 뷰티, 웰니스 등 미래 산업 분야를 중심으로 특성화 교육을 강화하며 현장 중심의 교육혁신 모델을 구축해 왔다.

최근에는 해외 대학 및 교육기관과의 글로벌 네트워크를 확대하며 국제 교류 프로그램을 강화하고 있으며 우즈베키스탄, 베트남, 태국등 해외 교육기관과의 협력체계를 구축했다.

이채영 총장이 AI 기반 교육혁신을 대학 전반에 도입해 미래 사회가 요구하는 융합형 인재 양성에 나서고 있는점도 교육부문 혁신수상에 영향을 줬다는 평가다.

이채영 대구경 총장은 “앞으로도 학생들이 미래 사회를 선도하는 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 혁신적인 교육환경 조성과 산학협력 확대, 글로벌 교육 네트워크 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.